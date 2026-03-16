Libra: denunciarán al fiscal y pedirán “explicaciones” a los Milei

El presidente de la Comisión Libra de la Cámara de Diputados, Maximiliano Ferraro, aseguró este lunes que el caso vinculado al token Libra constituye “una estafa y un hecho de corrupción millonario”, y lo calificó además como una “malversación de la investidura presidencial” de gran gravedad institucional.

Durante una conferencia de prensa realizada en el Congreso, el legislador afirmó que el episodio tuvo como “protagonista y partícipe necesario” al presidente Javier Milei.

En ese marco, los exintegrantes de la Comisión Investigadora Libra anunciaron que presentarán una denuncia contra el fiscal Eduardo Taiano ante el Ministerio Público Fiscal, al considerar que su accionar estaría obstaculizando el avance de la causa.

Asimismo, adelantaron que impulsarán un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que los funcionarios mencionados en investigaciones periodísticas den explicaciones sobre su presunta vinculación con el caso. Entre ellos figuran el presidente Javier Milei, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, el asesor Santiago Caputo y Demian Reidel.

Según explicó Ferraro, la iniciativa buscará que los funcionarios aclaren el contenido de las conversaciones telefónicas que habrían mantenido con el empresario Mauricio Novelli. Además, los legisladores opositores evaluarán solicitar la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de Karina Milei en el Congreso.

En relación con la secretaria general de la Presidencia, Ferraro sostuvo que su citación se fundamenta en que habría autorizado reuniones con los involucrados y mantenido contactos telefónicos con Novelli antes y después del lanzamiento del token Libra.

Por otro lado, la comisión también resolvió analizar la posibilidad de avanzar con una segunda etapa de investigación parlamentaria para determinar eventuales responsabilidades políticas del presidente y de otros funcionarios del Gobierno en el caso.

Durante la conferencia, Ferraro también cuestionó lo que definió como “ataques del Presidente contra la prensa” y anticipó que solicitarán una reunión urgente de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, con la participación de periodistas.

Finalmente, el legislador criticó al Gobierno al afirmar que “es mafioso un gobierno que amedrenta al periodismo para cumplir con el objetivo de silenciarlo”.

