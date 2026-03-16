La Plata: 23 años de cárcel para un joven que mató a una niña al robar un auto

La Justicia de La Plata condenó este lunes a 23 años y cuatro meses de prisión al joven responsable del crimen de Kim Gómez, ocurrido durante un intento de robo. El acusado, que actualmente tiene 18 años y era menor al momento del hecho, fue hallado culpable por el homicidio de la niña, ocurrido el 25 de febrero de 2025 en el barrio Altos de San Lorenzo.

El fallo fue dictado por el Tribunal de Responsabilidad Juvenil N°1 del Departamento Judicial de La Plata, integrado por los jueces Marcelo Giorgis, Guillermo Mercenaro y Juan Carlos Estrada, quienes consideraron acreditado el delito de homicidio en ocasión de robo.

Durante el juicio, la fiscalía había solicitado una pena de esa magnitud, mientras que la defensa planteó una condena menor, de siete años, al sostener que se trató de un homicidio culposo.

En tanto, el otro implicado en el caso, un adolescente de 14 años al momento del hecho, fue declarado inimputable debido a su edad. Actualmente permanece alojado en un instituto de máxima seguridad, donde deberá cumplir una medida de dos años.

El episodio ocurrió el 25 de febrero de 2025, cuando Kim Gómez se encontraba junto a su madre. En ese momento fueron interceptadas por delincuentes que les robaron el Fiat Palio rojo en la esquina de avenida 72 y calle 25.

Durante el juicio, Florencia Barraza, madre de la víctima, relató que los asaltantes la obligaron a descender del vehículo y la tiraron al suelo antes de escapar a gran velocidad.

Kim viajaba en el asiento trasero con el cinturón de seguridad colocado. Según se reconstruyó, la niña habría intentado bajar del auto, pero quedó enganchada y fue arrastrada durante aproximadamente 15 cuadras. Los delincuentes finalmente la abandonaron en el lugar.

La fuga concluyó cuando los ladrones perdieron el control del vehículo, chocaron contra un poste de luz y terminaron dentro de una zanja. Tras el impacto, escaparon corriendo hacia un descampado antes de que llegaran las autoridades.