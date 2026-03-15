Estiman que unos USD 20.000 millones de “dólares del colchón” seguirán fuera del sistema en 2026

Los dólares que los argentinos mantienen fuera del sistema financiero, conocidos popularmente como “dólares del colchón”, vuelven a ocupar un lugar central en el debate económico. Según estimaciones privadas, alrededor de USD 20.000 millones podrían permanecer fuera de los bancos durante 2026.

El cálculo surge de proyecciones elaboradas por consultoras y centros de estudios económicos, que analizan el comportamiento del ahorro en moneda extranjera en el país.

El fenómeno se relaciona con la tendencia de muchos ahorristas a guardar sus dólares en efectivo o en cajas de seguridad, en lugar de depositarlos en entidades financieras.

Diversos análisis indican que entre USD 200.000 millones y USD 250.000 millones se encontrarían actualmente fuera del sistema financiero argentino, guardados por particulares.

Según especialistas, si una parte de esos fondos ingresara nuevamente al circuito formal, el impacto podría ser significativo para la economía, ya que aumentaría la capacidad de crédito del sistema financiero, facilitaría el financiamiento a empresas y mejoraría la liquidez de los bancos.

Sin embargo, los economistas advierten que la clave para atraer esos dólares es la confianza. Sin estabilidad macroeconómica y reglas claras, muchos ahorristas seguirán optando por mantener sus divisas fuera del sistema bancario, una práctica que se mantiene arraigada en la cultura financiera argentina.

En ese contexto, los “dólares del colchón” continúan siendo una de las grandes incógnitas de la economía local: un enorme volumen de divisas que podría dinamizar la actividad económica si ingresara al sistema formal, pero que hasta ahora permanece mayormente fuera de él.