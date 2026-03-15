Colapinto terminó décimo en el Gran Premio de China y volvió a sumar puntos en la Fórmula 1

El piloto argentino Franco Colapinto finalizó en la décima posición en el Gran Premio de China de Fórmula 1, resultado que le permitió volver a sumar puntos en el campeonato mundial tras una carrera marcada por estrategias, incidentes y una remontada final.

A bordo de su Alpine, el joven oriundo de Pilar protagonizó una actuación destacada en una competencia que fue dominada por Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), quien se quedó con la victoria.

Colapinto había clasificado en el duodécimo lugar, pero antes de la largada avanzó dos posiciones debido a problemas mecánicos en los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri.

En el inicio de la carrera, el argentino mostró una conducción agresiva y efectiva, superando rivales en las primeras curvas y escalando hasta la sexta posición antes de completar la primera vuelta, a pesar de haber comenzado con neumáticos de compuesto duro.

Estrategia y un incidente que casi arruina la carrera

La estrategia del equipo resultó clave para sostener la pelea en los primeros puestos. Tras la aparición de un Safety Car en las primeras vueltas, Alpine decidió mantener a Colapinto en pista mientras varios rivales ingresaban a boxes.

Esa decisión lo llevó momentáneamente hasta el segundo lugar de la carrera, donde el argentino protagonizó intensos duelos con autos técnicamente superiores, entre ellos un mano a mano con el francés Esteban Ocon.

Sin embargo, la carrera estuvo cerca de terminar en la vuelta 33, cuando luego de su parada en boxes Ocon impactó contra el auto de Colapinto en una maniobra inesperada, provocando un trompo del piloto argentino.

A pesar del incidente, el monoplaza no sufrió daños estructurales importantes, lo que permitió que Colapinto regresara a pista y completara una remontada que lo depositó nuevamente dentro del Top 10.

Este resultado marca su regreso a la zona de puntos en la Fórmula 1, algo que no conseguía desde su actuación en el Gran Premio de Estados Unidos 2024, en el Circuito de las Américas.

Antonelli hizo historia

La carrera en Shanghái tuvo como gran protagonista al italiano Andrea Kimi Antonelli, quien con 19 años y seis meses se convirtió en el segundo ganador más joven en la historia de la Fórmula 1, solo por detrás del récord de Max Verstappen.

El podio se completó con George Russell y Lewis Hamilton, ambos pilotos británicos.

Detrás de ellos finalizaron Charles Leclerc, Oliver Bearman, Pierre Gasly, Liam Lawson, Isack Hadjar y Carlos Sainz, seguidos por Colapinto, que cerró el Top 10.

Con estos resultados, George Russell continúa como líder del campeonato con 51 puntos, aunque Antonelli se acercó y quedó a solo cuatro unidades.

La próxima fecha del campeonato se disputará dentro de dos semanas en el Gran Premio de Japón.