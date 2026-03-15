La UEFA anunció la cancelación de la Finalissima entre Argentina y España

La UEFA anunció la cancelación de la Finalissima 2026, el partido que debía enfrentar a Argentina, campeona de la Copa América 2024, y España, campeona de la Eurocopa 2024.

Según informó el organismo europeo a través de un comunicado, no fue posible llegar a un acuerdo sobre una fecha alternativa para disputar el encuentro, lo que finalmente llevó a suspender la realización del partido.

El encuentro estaba programado originalmente para el 27 de marzo en Qatar, pero la sede debió descartarse debido a la situación política en la región, lo que obligó a buscar nuevas alternativas para disputar el trofeo.

Las alternativas que se evaluaron

De acuerdo con la información difundida por la UEFA, una de las primeras opciones analizadas fue trasladar el partido al estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, manteniendo la fecha prevista.

El organismo también señaló que se evaluó la posibilidad de disputar la Finalissima en una serie de dos partidos, uno en Madrid y otro en Buenos Aires, antes de los torneos internacionales previstos para 2028.

Otra de las alternativas contempladas fue jugar el 27 o el 30 de marzo en una sede neutral en Europa, aunque tampoco se logró consenso entre las partes involucradas.

El conflicto por el calendario

Finalmente, la UEFA indicó que las diferencias en el calendario y la falta de coincidencia en las fechas disponibles terminaron por impedir la organización del encuentro.

Según el comunicado del organismo europeo, Argentina habría propuesto disputar el partido después de la Copa del Mundo, mientras que también se mencionó la posibilidad de jugar el 31 de marzo, una fecha que finalmente fue considerada inviable para la organización.

De esta manera, y ante la imposibilidad de encontrar una solución en el calendario internacional, la Finalissima 2026 fue cancelada de manera oficial.