La CGT presentó un amparo contra la reforma laboral luego de su promulgación

La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó este viernes una acción de amparo ante la Justicia para cuestionar uno de los puntos de la recientemente promulgada Ley de Modernización Laboral. La central sindical solicitó que se suspenda la transferencia del Fuero Nacional del Trabajo al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La demanda fue radicada en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N°7, que está a cargo del magistrado Enrique Lavie Pico.

En su presentación, la CGT pidió el dictado de una medida cautelar que frene de manera inmediata la aplicación de los artículos 90 y 91 de la nueva legislación, así como del acuerdo de transferencia que forma parte de la reforma. Según el planteo, esas disposiciones implicarían el cierre de 30 juzgados de primera instancia del fuero laboral y de una de las salas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, además de iniciar un proceso de desmantelamiento progresivo de la Justicia nacional del trabajo.

Al mismo tiempo, la central obrera solicitó que la Justicia declare la nulidad del acuerdo de transferencia firmado entre el Estado nacional y el Gobierno porteño y que considere inconstitucionales los artículos cuestionados de la ley.

El escrito fue firmado por los cosecretarios generales de la CGT, Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, quienes sostuvieron que la medida implica una decisión de alto impacto institucional y advirtieron sobre sus posibles consecuencias en el funcionamiento del sistema judicial laboral.

En el planteo judicial también se dejó asentada la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en caso de que la acción no prospere en instancias inferiores, al considerar que la medida afectaría principios constitucionales vinculados al funcionamiento del Poder Judicial y a la división de poderes.

Los artículos objetados por la central sindical forman parte de la reforma laboral promulgada por el presidente Javier Milei a través del decreto 137/2026. La norma, sancionada por el Congreso a fines de febrero, introduce cambios de amplio alcance en el régimen laboral argentino, que incluyen modificaciones en la Ley de Contrato de Trabajo, el sistema de convenios colectivos, las reglas para los conflictos laborales y la creación de nuevos instrumentos vinculados a las indemnizaciones.