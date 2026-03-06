El Municipio informó tareas de mantenimiento de desagües en distintos puntos de la ciudad

La Municipalidad de Santo Tomé informó que continúa llevando adelante trabajos de mantenimiento y limpieza de desagües pluviales en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua y prevenir inconvenientes ante eventuales lluvias.

“Las intervenciones forman parte de las acciones preventivas que el municipio desarrolla de manera periódica para conservar en buen estado la infraestructura urbana y fortalecer el funcionamiento del sistema de drenaje pluvial”, informaron de manera oficial.

Según detallaron desde el Municipio, estas tareas incluyen la apertura de cámaras, limpieza y retiro de sedimentos y residuos acumulados, permitiendo optimizar el funcionamiento de los desagües y favorecer el correcto escurrimiento del agua en días de precipitaciones.

Asimismo, recordaron a los vecinos la importancia de circular con precaución en los sectores donde se están desarrollando estas intervenciones, respetando la señalización y las indicaciones del personal que se encuentra trabajando.