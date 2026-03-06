Interés General — 06.03.2026 —
El Municipio informó tareas de mantenimiento de desagües en distintos puntos de la ciudad
Ante la probabilidad de nuevas precipitaciones, desde el gobierno local indicaron que se desarrollan tareas preventivas para favorecer el correcto escurrimiento del agua.
La Municipalidad de Santo Tomé informó que continúa llevando adelante trabajos de mantenimiento y limpieza de desagües pluviales en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua y prevenir inconvenientes ante eventuales lluvias.
“Las intervenciones forman parte de las acciones preventivas que el municipio desarrolla de manera periódica para conservar en buen estado la infraestructura urbana y fortalecer el funcionamiento del sistema de drenaje pluvial”, informaron de manera oficial.
Según detallaron desde el Municipio, estas tareas incluyen la apertura de cámaras, limpieza y retiro de sedimentos y residuos acumulados, permitiendo optimizar el funcionamiento de los desagües y favorecer el correcto escurrimiento del agua en días de precipitaciones.
Asimismo, recordaron a los vecinos la importancia de circular con precaución en los sectores donde se están desarrollando estas intervenciones, respetando la señalización y las indicaciones del personal que se encuentra trabajando.