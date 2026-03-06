La Feria Municipal de Mujeres Emprendedoras vuelve a la Plaza Libertad

La Feria Municipal de Mujeres Emprendedoras volverá a realizarse este domingo 8 de marzo en Plaza Libertad, desde las 15 horas, con la participación de emprendedoras de nuestra ciudad y una serie de propuestas artísticas abiertas al público.

La actividad es organizada por la Municipalidad, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, y tiene como objetivo generar un espacio para visibilizar, promover y fortalecer el trabajo de las mujeres emprendedoras de la ciudad.

Durante la jornada, quienes se acerquen a la plaza podrán recorrer distintos puestos de emprendedoras locales, donde se ofrecerán productos y propuestas surgidas de proyectos productivos impulsados por mujeres de nuestra ciudad.

Además, la feria contará con presentaciones artísticas que acompañarán la actividad durante la tarde. El cronograma previsto incluye a Rocío Roig, quien brindará una clase abierta de Zumba a las 17:30 horas, seguida por el show musical de Rosana Vergara a las 18:30 y el cierre con La Chica del Balcón a las 19:30.

Desde el Municipio invitan a la comunidad a acercarse a Plaza Libertad y participar de esta propuesta, que busca poner en valor el trabajo, la creatividad y el esfuerzo de las mujeres emprendedoras de la ciudad.