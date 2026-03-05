La EPE advierte por estafas virtuales que usan el nombre de la empresa

La Empresa Provincial de la Energía (EPE) advirtió sobre la circulación de publicaciones engañosas en redes sociales que utilizan el nombre de la empresa para intentar estafar a usuarios, especialmente a jubilados.

Según informaron desde la compañía, en los últimos días se detectaron mensajes y anuncios que promocionan supuestos beneficios vinculados al pago de la factura de energía. En uno de los casos detectados, la maniobra ofrece un descuento del 50 % en el servicio para jubilados del Banco Nación, principalmente a través de publicaciones en la red social Facebook.

De acuerdo a lo explicado por la empresa, estas publicaciones buscan captar datos personales de los usuarios. Posteriormente, los estafadores se comunican telefónicamente con las víctimas y, mediante distintas maniobras de convencimiento, intentan obtener información confidencial como claves bancarias, datos personales o códigos que permiten tomar control de cuentas de WhatsApp.

Ante esta situación, desde la EPE aclararon que la promoción mencionada es falsa y recomendaron a los usuarios verificar cualquier información relacionada con la empresa únicamente a través de los canales oficiales o acercándose a la oficina comercial más cercana.

Además, recordaron que la empresa nunca solicita información confidencial a través de WhatsApp, como contraseñas, números de tarjetas o datos bancarios.

En ese sentido, indicaron que si bien la empresa puede informar sobre cortes programados del servicio mediante mensajes automáticos, estos avisos se envían únicamente a quienes tienen sus datos registrados en la Oficina Virtual y no requieren interacción ni solicitud de información por parte del usuario.

También aconsejaron prestar especial atención a los correos electrónicos que aparentan provenir de la empresa. En esos casos, se recomienda verificar que el remitente tenga un dominio oficial “@epe.santafe.gov.ar”, ya que cualquier otra variante podría tratarse de un intento de fraude.

Finalmente, desde la empresa difundieron una serie de recomendaciones para evitar caer en este tipo de maniobras. Entre ellas, no responder mensajes de contactos desconocidos que ofrezcan descuentos o beneficios en nombre de la EPE, no compartir datos personales o bancarios y verificar siempre la identidad de quienes se presenten como representantes de la compañía.

Ante cualquier duda o sospecha, se sugiere comunicarse con los canales oficiales de la empresa para confirmar la veracidad de la información.