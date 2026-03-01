Israel concretó un segundo ataque contra Teherán mientras Irán intensifica su contraofensiva

Las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron este domingo un segundo ataque aéreo contra Teherán, en el marco de la ofensiva iniciada junto a Estados Unidos contra objetivos en Irán. La operación se produce en medio de una escalada que incluye lanzamientos de misiles y drones iraníes hacia Israel y otros puntos estratégicos de la región.

De acuerdo con reportes de agencias internacionales como EFE y AFP, en la capital iraní se registraron explosiones y columnas de humo, mientras que el Ejército israelí ratificó la ofensiva mediante un comunicado oficial difundido en sus canales institucionales.

En territorio israelí, las autoridades confirmaron la muerte de al menos nueve personas desde el inicio de la contraofensiva iraní. Ocho de ellas fallecieron tras el impacto de un misil en la localidad de Beit Shemesh, cercana a Jerusalén, donde además se registraron 23 heridos, algunos en estado grave, según el servicio de emergencias MDA.

En paralelo, Irán anunció nuevos ataques dirigidos contra bases militares estadounidenses en países del Golfo Pérsico y en la región del Kurdistán iraquí. El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Ali Lariyaní, sostuvo que Teherán no busca agredir a países vecinos, sino responder a instalaciones utilizadas por Estados Unidos en la región.

En Emiratos Árabes Unidos, autoridades locales informaron la muerte de tres personas y al menos 58 heridos como consecuencia de los bombardeos iraníes. El Ministerio de Defensa emiratí indicó que fueron detectados más de 160 misiles balísticos y centenares de drones, de los cuales la mayoría habría sido interceptada.

La escalada también generó reacciones diplomáticas. El canciller alemán Friedrich Merz pidió a Irán cesar los ataques, mientras que Corea del Norte condenó la ofensiva contra Teherán. El papa León XIV instó a frenar la “espiral de violencia” en Oriente Medio.

El conflicto se desarrolla en un contexto de fuerte inestabilidad tras la muerte del líder supremo iraní Alí Jameneí, ocurrida durante los ataques iniciales. Las autoridades iraníes avanzan en una reorganización institucional mientras continúan las operaciones militares.