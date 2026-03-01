Lunes 02 de marzo de 2026

Sociedad — 01.03.2026 —

Abren las inscripciones para la Escuela Coral Municipal “Carlos Guastavino”

La propuesta ofrece formación coral para diferentes edades y niveles, con inscripción online y atención presencial desde el 2 de marzo en su sede de 25 de Mayo 1940.

La Municipalidad invita a sumarse a la Escuela Coral Municipal "Carlos Guastavino".
La Municipalidad invita a la comunidad a formar parte de la Escuela Coral Municipal “Carlos Guastavino”, un espacio de formación artística destinado a quienes deseen iniciarse o profundizar su experiencia en el canto coral.

La propuesta contempla distintas instancias según edades y niveles, incluyendo coro inicial, coro de niños, coro juvenil femenino y coro juvenil masculino, y ofrece una formación integral orientada al desarrollo artístico en un ámbito de aprendizaje colectivo.

Desde el Municipio informaron que las inscripciones se realizan de manera online a través del formulario disponible en:
https://forms.gle/NtWJ5iUtAGKV9uS28

La atención al público comenzará el 2 de marzo y se llevará adelante en la sede ubicada en 25 de Mayo 1940 (planta alta), los lunes, jueves y viernes de 9 a 11 horas, y de lunes a viernes de 17 a 20 horas.

La escuela brinda una formación que incluye práctica coral, técnica vocal, lenguaje musical y expresión corporal, promoviendo el desarrollo artístico con acompañamiento profesional.

Para mayor información, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 4753374 o al correo electrónico [email protected].

Desde la Municipalidad señalaron que se continúa fortaleciendo los espacios culturales de la ciudad, promoviendo el acceso a la formación artística y fomentando la participación de los vecinos en propuestas comunitarias.

