Abren las inscripciones para los cursos gratuitos de Impresión 3D en el IFEE

La Municipalidad, a través del Instituto Municipal para la Formación Empresaria y el Empleo (IFEE), invita a la comunidad a inscribirse en los Cursos de Impresión 3D, una propuesta de capacitación gratuita destinada a fortalecer la formación técnica y ampliar las oportunidades laborales en la ciudad.

Las inscripciones permanecen abiertas durante todo el año y el inicio del primer cuatrimestre 2026 está previsto para el 9 de marzo. Los cursos están dirigidos a personas mayores de 18 años y se desarrollan en dos niveles: básico y avanzado.

Nivel Básico

El Nivel Básico es un curso introductorio orientado al público en general, con o sin experiencia previa. Durante el cursado se abordan contenidos relacionados con el funcionamiento de las impresoras 3D, diseño básico, uso de software y mantenimiento de equipos.

Tiene una duración de un cuatrimestre y se dicta los lunes y miércoles, de 15:30 a 17:30 horas. Como requisito, se debe ser mayor de 18 años y contar con el curso de Operador de PC aprobado o acreditar conocimientos similares.

Entre los contenidos se incluyen aplicaciones y tipos de impresoras 3D, introducción a Tinkercad y PrusaSlicer, modelado 3D, insumos y procesos de impresión, diagnóstico de fallas, mantenimiento básico, módulo emprendedor y un proyecto final de diseño e impresión de piezas.

Nivel Avanzado

El Nivel Avanzado está destinado a quienes ya cuentan con formación previa y profundiza en el diseño mecánico aplicado a la impresión 3D como apoyo a la ingeniería, utilizando herramientas como Fusion 360 para el desarrollo de componentes complejos bajo normas IRAM. El trayecto culmina con un proyecto final basado en un caso real.

También tiene una duración de un cuatrimestre y se cursa los lunes y miércoles, de 15:30 a 17:30 horas.

Los requisitos incluyen ser mayor de 18 años, tener aprobado el curso de Operador de PC o acreditar conocimientos similares y, además, contar con la aprobación del Curso de Impresión 3D Nivel Básico, ser estudiante de carreras técnicas de grado superior o acreditar conocimientos en impresión 3D.

Entre los contenidos se destacan diseño 2D y 3D, diseño paramétrico mecánico (roscas, acoples, engranajes y conjuntos), normativa IRAM, tolerancias y ajustes dimensionales, planimetría y documentación técnica, uso avanzado de slicers y producción con plásticos técnicos.

Desde la Municipalidad indicaron que se continúa promoviendo instancias de formación vinculadas a nuevas tecnologías, con el objetivo de potenciar el desarrollo personal, emprendedor y profesional de los santotomesinos.

Para obtener más información, las personas interesadas pueden acercarse a Rivadavia 1660, comunicarse al 4753378 o al WhatsApp 342 6480893, escribir al correo [email protected], o concurrir de lunes a viernes de 8 a 20 horas.