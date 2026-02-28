Comienzan las inscripciones para un taller de cerámica infantil

Desde este lunes 2 de marzo y hasta el viernes 13 permanecerá abierta la inscripción al primer Taller Experimental de Cerámica destinado a niños y niñas de entre 7 y 13 años. La propuesta se desarrollará en el Museo Arqueológico de Santo Tomé y es gratuita, pero cuenta con cupos limitados.

Quienes deseen inscribirse al primer año o realizar consultas pueden comunicarse telefónicamente al 4121278, de lunes a viernes de 8 a 12 y de 14 a 18, o escribir al correo [email protected].

En cuanto al segundo año del taller, estará destinado a quienes hayan cursado el nivel inicial durante 2025. En esos casos, desde la institución se contactarán directamente con las familias para coordinar la continuidad.

La propuesta está orientada a chicos mayores de 7 años —con manejo de lectoescritura— y ofrece un espacio de aprendizaje y experimentación con técnicas prehispánicas, vinculadas al patrimonio cultural y arqueológico local.

Las clases se dictarán los días jueves en dos turnos: por la mañana, de 8 a 11; y por la tarde, de 14.30 a 17.30. Ambos turnos se desarrollarán en la sede del Museo Arqueológico, ubicada en Roverano 555.

