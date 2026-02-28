Trump confirmó operaciones militares en Irán y advirtió: “Serán borrados”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que su país inició “importantes operaciones militares” sobre territorio iraní y aseguró que el objetivo es “destruir sus misiles y desmantelar su industria misilística”. En un mensaje difundido a través de redes sociales, el mandatario advirtió al gobierno de Teherán que “serán borrados” y sostuvo que la ofensiva apunta a “defender al pueblo estadounidense eliminando la amenaza del régimen iraní”.

Trump volvió a calificar a Irán como “el principal patrocinador del terrorismo en el mundo” y señaló que la política histórica de Washington ha sido impedir que la República Islámica acceda a armas nucleares. También afirmó que el régimen “ha reprimido y matado a miles de sus propios ciudadanos” durante protestas internas.

El anuncio se dio en el marco del ataque conjunto lanzado por Estados Unidos e Israel. Medios iraníes informaron explosiones en distintos puntos del país, incluida Teherán, donde se observaron columnas de humo. Uno de los primeros impactos se habría registrado en las cercanías de oficinas vinculadas al líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei. No se confirmó si el dirigente se encontraba allí al momento de la ofensiva.

En su mensaje, Trump sostuvo que durante décadas el régimen iraní mantuvo una postura hostil hacia Estados Unidos y exhortó a la población a “tomar el control de su gobierno” una vez concluida la operación. Además, lanzó una advertencia directa a la Guardia Revolucionaria y a las fuerzas de seguridad iraníes, a quienes instó a deponer las armas bajo amenaza de represalias.

El operativo se produce en un contexto de creciente tensión por el programa nuclear iraní. Mientras la Casa Blanca impulsaba negociaciones para limitar el enriquecimiento de uranio, Teherán defendía su derecho a desarrollar energía nuclear y rechazaba incluir en un eventual acuerdo su programa de misiles de largo alcance o el respaldo a grupos armados como Hamas y Hezbollah.

Tras los bombardeos, en Israel sonaron sirenas antiaéreas y las autoridades informaron la activación de protocolos de emergencia ante la posibilidad de ataques con misiles. El espacio aéreo fue cerrado y hospitales trasladaron pacientes a sectores protegidos. En Irán también se dispuso el cierre del espacio aéreo y se registraron interrupciones en los servicios de telefonía móvil, mientras continuaban las detonaciones en la capital. Hasta el momento no se difundió un balance oficial de víctimas.

En medio de la crisis, el príncipe heredero iraní en el exilio, Reza Pahlavi, publicó un mensaje dirigido a sus compatriotas. Desde Estados Unidos, sostuvo que la intervención apunta contra la estructura del régimen y no contra el pueblo iraní, y llamó a las fuerzas de seguridad a alinearse con la ciudadanía para garantizar una transición política. También pidió a la población mantenerse atenta a sus comunicaciones y prepararse para futuras movilizaciones.