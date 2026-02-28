Reforma laboral: el Gobierno consiguió la sanción definitiva en el Senado

El Senado convirtió en ley la reforma laboral impulsada por el Gobierno, tras una extensa sesión marcada por manifestaciones en las inmediaciones del Congreso y un debate de alto voltaje político. El oficialismo reunió 42 votos afirmativos, 28 negativos y dos abstenciones —de Natalia Gadano y José Carambia—, y logró así sancionar una de las iniciativas centrales del período de sesiones extraordinarias.

Con el respaldo de bloques aliados, la Cámara alta avaló la versión que había regresado de Diputados con la eliminación del polémico artículo 44, que proponía reducir hasta un 50% el salario durante licencias por accidentes o enfermedades graves. Ese punto había generado fuertes cuestionamientos y suprimirlo fue clave para asegurar los apoyos necesarios.

La norma introduce cambios profundos en el régimen laboral. Entre los puntos más discutidos figuran la regulación de las indemnizaciones y la creación del Fondo de Asistencia Laboral, la supresión de la ultraactividad de los convenios colectivos, modificaciones en las tutelas sindicales, límites al derecho de huelga en determinadas actividades, la derogación de estatutos profesionales y el desfinanciamiento del INCAA.

La aprobación fue celebrada por la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quien tuvo un rol central en las negociaciones con sectores dialoguistas. Tras la votación, reunió a los senadores oficialistas para una foto que reflejó el clima de euforia en el oficialismo, que considera la reforma un hito en la gestión del presidente Javier Milei.

En el cierre del debate, la presidente de la bancada oficialista defendió la reforma al sostener que apunta a revertir años de estancamiento económico y a generar reglas claras para el mercado laboral. “Argentina quiere volver a crecer”, afirmó antes de la votación que terminó de sellar la sanción de la ley.

Previamente, durante el debate, el senador oficialista Juan Cruz Godoy defendió el proyecto como resultado de un “proceso democrático de negociación” y sostuvo que la ley busca reducir la litigiosidad, dar previsibilidad a empleadores y trabajadores, y generar incentivos para la inversión, en especial para las pymes. También remarcó que el texto fue modificado respecto de su versión original para alcanzar consensos.

Desde el bloque Justicialista, en cambio, se reiteró el rechazo a la iniciativa. El senador Mariano Recalde calificó el proyecto como “una ley monstruosa” y cuestionó el tratamiento “exprés” en el recinto. A su turno, Ana Marks afirmó que la reforma es “flexibilizadora” y que afecta derechos laborales, mientras que José Mayans la definió como “inconstitucional” y anticipó que derivará en una fuerte judicialización.

Otros legisladores opositores, como Jorge Capitanich, Marcelo Lewandowski y Daniel Bensusán, advirtieron sobre un posible aumento de la precarización y del desempleo. En contraste, desde el PRO, Victoria Huala y Andrea Cristina valoraron la eliminación del artículo 44 y señalaron la necesidad de actualizar la legislación para mejorar la competitividad y fomentar el empleo formal.