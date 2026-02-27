El Senado convirtió en ley la baja de imputabilidad a los 14 años

El Senado de la Nación convirtió este viernes en ley la reforma del Régimen Penal Juvenil, que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La iniciativa fue aprobada con 44 votos a favor y 27 en contra, en una sesión que significó un nuevo avance del oficialismo durante el período de sesiones extraordinarias.

La normativa, impulsada por el bloque de Patricia Bullrich dentro de La Libertad Avanza, modifica un régimen vigente desde 1980. Desde el oficialismo argumentaron que la reforma responde a un aumento en la participación de adolescentes en delitos graves y a la necesidad de actualizar el marco legal frente a nuevas modalidades delictivas.

Durante el debate en el recinto, Bullrich pidió un minuto de silencio en homenaje a las víctimas de hechos de inseguridad y defendió la iniciativa como una herramienta para enfrentar situaciones de “impunidad”. El oficialismo sostuvo además que muchas organizaciones delictivas utilizan a menores de edad porque, bajo la normativa anterior, no podían ser procesados penalmente.

La nueva ley establece un régimen específico para adolescentes de entre 14 y 18 años, con procedimientos diferenciados y garantías adaptadas a su edad. También dispone que los menores no compartan espacios de detención con adultos y que la privación de la libertad quede reservada para delitos graves.

El resultado final de la votación en general en la Cámara de Senadores.

Entre las medidas previstas se incluyen sanciones socioeducativas, tareas comunitarias, monitoreo electrónico y mecanismos de reparación del daño. En los casos más graves, la pena de prisión podrá alcanzar hasta 15 años, según lo estipulado por el texto aprobado.

El proyecto original proponía fijar la edad de imputabilidad en 13 años, pero tras negociaciones con bloques dialoguistas se acordó establecerla en 14 para reunir los votos necesarios. Con esa modificación, el oficialismo consiguió el acompañamiento de sectores del PRO y la UCR.

Desde la oposición, en tanto, cuestionaron la reforma por considerar que podría resultar ineficaz sin recursos suficientes para su implementación y advirtieron sobre la necesidad de fortalecer políticas preventivas y de contención social.

Con la sanción definitiva en el Senado, la ley quedó lista para su promulgación por parte del Poder Ejecutivo y posterior publicación en el Boletín Oficial para su entrada en vigencia.