Juicio por YPF: el Departamento de Justicia de EE.UU. respaldó la posición argentina

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó un escrito ante el tribunal de la jueza Loretta Preska, en Nueva York, en el que respalda la posición de la Argentina en el litigio por la expropiación de YPF. El documento, de 29 páginas, advierte que los procesos judiciales contra Estados soberanos en tribunales estadounidenses pueden generar consecuencias en materia de política exterior y afectar el principio de reciprocidad con el que el propio gobierno de Estados Unidos es tratado ante cortes extranjeras.

Según trascendió de fuentes oficiales, la presentación también pone de relieve los esfuerzos realizados por la Argentina para cumplir con los requerimientos de “discovery”, en particular aquellos orientados a obtener comunicaciones de altos funcionarios vinculadas a entidades estatales. En ese punto, el escrito señala que ese tipo de exigencias puede entrar en tensión con las normas de cortesía internacional y reciprocidad que rigen los litigios contra Estados soberanos.

Además, el Departamento de Justicia consideró que el pedido de los demandantes para que se impongan sanciones contra la Argentina —entre ellas, medidas de preclusión, inferencias adversas y multas por desacato— no se ajusta a los principios de inmunidad soberana contemplados en la ley estadounidense (FSIA) y, por lo tanto, debería ser rechazado.

Desde la Procuración del Tesoro de la Nación subrayaron que el acompañamiento de Estados Unidos refuerza la solidez jurídica de la estrategia argentina, basada —según indicaron— en principios reconocidos del derecho internacional y en el respeto a las normas que regulan las relaciones entre Estados.

El organismo sostuvo además que, durante más de dos años, el país cumplió con el proceso de intercambio de información ordenado por la justicia estadounidense y que en ese período se entregaron más de 115.000 páginas de documentación. De acuerdo con esa postura, pese al volumen de material aportado, los demandantes no habrían encontrado pruebas que sustenten sus acusaciones.

En los últimos días, la Argentina solicitó la suspensión del “discovery” ante el tribunal de Preska. Tras el rechazo de ese planteo, el Estado apeló la decisión ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, donde ya se presentaron los argumentos correspondientes dentro de los plazos establecidos.

El expediente atraviesa una etapa decisiva: además de la apelación sobre el fondo del caso, permanecen pendientes otras dos instancias vinculadas tanto al proceso de intercambio de información como a la eventual entrega de acciones de YPF. Desde el Gobierno señalaron que confían en una resolución favorable por parte de los tribunales estadounidenses.