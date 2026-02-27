La Champions definió los cruces de octavos: habrá Real Madrid–Manchester City

La UEFA realizó este viernes en Nyon, Suiza, el sorteo de los octavos de final de la UEFA Champions League 2025/26 y quedaron definidos los ocho cruces que marcarán el camino hacia la final del 30 de mayo en Budapest, Hungría.

El emparejamiento más destacado será el que protagonizarán Real Madrid y Manchester City, dos equipos que se han convertido en protagonistas habituales de las fases decisivas del torneo en los últimos años.

Otro duelo de peso será el de Paris Saint-Germain, vigente campeón, frente a Chelsea. En tanto, Atlético de Madrid se medirá con Tottenham Hotspur.

Entre los restantes cruces, Bayern Munich enfrentará a Atalanta; Arsenal jugará ante Bayer Leverkusen; Newcastle United chocará con Barcelona; Galatasaray se cruzará con Liverpool; y el sorprendente Bodø/Glimt tendrá como rival a Sporting CP.

De acuerdo a lo previsto por la organización, los encuentros de ida se disputarán el 10 y 11 de marzo, mientras que las revanchas el 17 y 18 del mismo mes.

Con el cuadro ya definido, los 16 mejores equipos que continúan en competencia comienzan a preparar una instancia que, como cada temporada, promete cruces de alto nivel y margen mínimo de error en la carrera hacia el título continental.