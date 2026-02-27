Maracanazo de Lanús: le ganó a Flamengo y se quedó con la Recopa Sudamericana

Lanús derrotó por 3-2 a Flamengo de Brasil, y le ganó por 4-2 en el global, para ser campeón de la Recopa Sudamericana, al término de los 90 minutos reglamentarios y los 30 de alargue que disputaron, en el estadio Maracaná.

Para Lanús había abierto el marcador el delantero Rodrigo Castillo, a los 29 minutos, mientras que dos penales le dieron la remontada al conjunto local: convirtieron los volantes Giorgian De Arrascaeta, a los 36 del primer tiempo, y Jorginho, en 40 del complemento.

En el alargue, el gol que desempató fue convertido por el defensor José Canale, a los 12 minutos de la segunda parte, mientras que el volante Dylan Aquino sentenció el triunfo en el segundo minuto de descuento.

Con el triunfo, el “Granate” alzó el noveno título de su historia, el cuarto internacional y el segundo de la carrera de su DT, Mauricio Pellegrino.