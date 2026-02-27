Ovación a Gallardo y silbidos al equipo: River ganó en la despedida del "Muñeco" como DT

El estadio de River Plate fue escenario de una noche cargada de emociones en la despedida del segundo ciclo de Marcelo Gallardo como entrenador. En ese contexto especial, el equipo respondió en la cancha: superó 3-1 a Banfield por la séptima fecha del Torneo Apertura 2026 y cortó una racha de cuatro partidos sin triunfos.

Antes del inicio, el clima ya marcaba diferencias. Gallardo fue ovacionado por los hinchas, mientras que varios futbolistas recibieron silbidos y reproches durante la entrada en calor y al momento de anunciar la formación. Bajo el arbitraje de Hernán Mastrángelo, el encuentro comenzó con un River decidido a cambiar la imagen de sus últimas presentaciones.

El equipo local generó peligro desde el arranque. Sebastián Driussi probó desde lejos y luego Ian Subiabre estuvo cerca con un cabezazo que obligó a una gran reacción de Facundo Sanguinetti. La apertura del marcador llegó a los 12 minutos: tras un tiro libre ejecutado por Subiabre, Lucas Martínez Quarta apareció sin marca y conectó de cabeza para el 1-0.

River mantuvo la iniciativa y tuvo chances para ampliar la ventaja, pero Banfield golpeó en el cierre del primer tiempo. A los 44 minutos, Mauro Méndez aprovechó un centro desde la izquierda y definió de primera para el 1-1 parcial.

El complemento arrancó con la misma intensidad. Antes del primer minuto, un remate de Joaquín Freitas dio en el poste y Driussi capturó el rebote para volver a poner en ventaja al “Millonario”. A los 13, el propio Freitas apareció libre en el área tras un centro atrás y empujó la pelota al gol para el 3-1.

Con la diferencia a favor, River manejó el desarrollo ante un Banfield que intentó reaccionar sin demasiada profundidad. El equipo de Gallardo fue claramente superior, algo que no había logrado sostener en encuentros anteriores.

El triunfo le permitió alcanzar los 10 puntos y ubicarse en el quinto puesto de la Zona B, mientras que el “Taladro” quedó undécimo con siete unidades. En la próxima fecha, River visitará a Independiente Rivadavia el lunes 2 de febrero a las 21.30, en tanto que el conjunto dirigido por Pedro Troglio será local ante Aldosivi, en un duelo clave por la permanencia.

La jornada dejó una imagen elocuente: el reconocimiento masivo al entrenador más ganador de la historia del club y un mensaje claro del público hacia el plantel. Esta vez, al menos, el equipo respondió dentro del campo.