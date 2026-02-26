Unión pegó de entrada, venció a Sarmiento y logró su primer triunfo como visitante

Uniónconsiguió una victoria sólida como visitante al imponerse 3-1 sobre Sarmiento de Junín en el estadio Estadio Eva Perón. Fue el segundo triunfo consecutivo para el equipo rojiblanco, que alcanzó las 11 unidades y se acomodó en los puestos de arriba de la Zona A, además de sumar por primera vez fuera de casa.

El conjunto dirigido por Leonardo Madelón tuvo un inicio contundente. Antes del cuarto de hora ya se imponía 2-0 y mostraba una eficacia que no había logrado sostener en las primeras fechas. Tras un aviso inicial de Cristian Tarragona que controló Javier Burrai, el Tate golpeó a los 9 minutos: Rafael Profini avanzó por el centro y abrió hacia Julián Palacios, cuyo remate se desvió en Yair Arismendi y descolocó al arquero para el 1-0.

Sin darle tiempo a reaccionar al local, tres minutos después amplió la ventaja. Un intento fallido de despeje de Juan Manuel Cabrera dejó la pelota en poder de Brahian Cuello, que encaró y sacó un remate bajo desde media distancia para el 2-0. Unión dominaba el desarrollo, encontraba espacios para salir rápido y generaba situaciones claras cada vez que aceleraba.

Sarmiento tuvo su oportunidad a los 23, cuando Julián Contrera desbordó y exigió a Matías Mansilla, que respondió con firmeza. Sin embargo, el visitante se mostró más sólido en todas sus líneas durante la primera mitad, administró la diferencia y estuvo cerca de aumentar la cuenta antes del descanso.

El complemento comenzó con otro golpe de Unión. A los 3 minutos, Palacios presionó en la salida, la pelota derivó en Profini y el pase dejó a Tarragona de cara al arco. El delantero controló y definió cruzado para establecer el 3-0. Con la ventaja ampliada, el partido parecía resuelto.

No obstante, el local reaccionó y encontró el descuento a los 10. Tras un lateral y una serie de desatenciones defensivas, Junior Marabel aprovechó debajo del arco para marcar el 3-1. El tanto revitalizó a Sarmiento y obligó a Unión a replegarse progresivamente.

El Tate tuvo chances para liquidarlo, especialmente en una acción que volvió a tener a Tarragona como protagonista, pero con el correr de los minutos el desgaste físico se hizo evidente. Madelón movió el banco y reforzó el mediocampo, aunque el equipo perdió claridad y terminó defendiendo cerca de su área.

En el tramo final, Sarmiento empujó con más ímpetu que precisión. Un cabezazo de Juan Manuel Insaurralde exigió otra buena intervención de Mansilla y, más tarde, Marabel estrelló un remate en el palo. Unión resistió en los últimos minutos y sostuvo una diferencia que había construido con autoridad en la primera etapa.

El equipo santafesino hizo la diferencia cuando fue superior, mostró eficacia en los momentos clave y supo aguantar en el cierre. Tres puntos importantes para afirmarse en la tabla y ratificar la levantada en el campeonato.