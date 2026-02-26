Rabbia pide precisiones sobre la eliminación del aporte solidario a jubilados provinciales

El diputado provincial Miguel Rabbia, con el acompañamiento del interbloque del PJ, presentó un pedido de informes para exigir precisiones al Gobierno de Maximiliano Pullaro sobre la eliminación del denominado “aporte solidario” a jubilados y pensionados de la provincia, cómo así también sobre la actualización de haberes a 30 días.

“Los jubilados no pueden vivir de anuncios. Creemos correcto que quiten este esfuerzo extraordinario, lamentamos el sufrimiento al que los sometieron y solicitamos la pronta devolución de lo incautado” expresó Rabbia.

El proyecto pretende conocer el instrumento legal que la pondrá en vigencia y cómo se garantizará que el “beneficio” llegue de manera automática a todos los pasivos alcanzados.

Desde el interbloque peronista señalaron que la medida, tal como fue comunicada por el gobernador el pasado 15 de febrero, genera expectativas legítimas en miles de trabajadores pasivos que vienen sosteniendo un fuerte deterioro en sus ingresos. En ese sentido, Rabbia fue enfático: “No se puede seguir ajustando sobre quienes ya trabajaron toda su vida. Los jubilados no son la variable de ajuste”. Y sentenció: “Se van a sumar al coro de los docentes ‘Pullaro mentiroso’”.

El diputado recordó que, en el actual contexto económico, los sectores pasivos han sufrido una pérdida sostenida de poder adquisitivo y cuestionó que el Ejecutivo provincial haya sostenido durante meses un esquema que implicaba descuentos adicionales sobre haberes ya afectados por la inflación. A esto se le suman los fuertes aumentos en las tarifas.

Finalmente, Rabbia remarcó que el proyecto no busca obstaculizar la decisión del Ejecutivo, sino garantizar transparencia y cumplimiento efectivo: “Acompañamos toda medida que alivie a los jubilados, pero nuestro deber es controlar y exigir que se cumpla. Gobernar no es anunciar, es instrumentar y garantizar derechos”.