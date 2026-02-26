Lewandowski: "Este acuerdo solo tendrá sentido si se industrializa nuestra producción, no si se la primariza"

En el marco del debate parlamentario por el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, el senador nacional Marcelo Lewandowski sostuvo que el tratado constituye una “herramienta” con potencial para el país, aunque advirtió que su impacto dependerá de las políticas públicas que lo acompañen y de la estrategia de desarrollo industrial que adopte la Argentina. Para el legislador la discusión de fondo pasa por evitar la primarización de la economía y fortalecer la industrialización.

En ese sentido, el legislador santafesino planteó que el acuerdo “no va a significar por sí solo un beneficio para la Argentina”, sino que todo dependerá de cómo se utilice esa herramienta. Desde la perspectiva de una provincia agroindustrial como Santa Fe, el senador reconoció las oportunidades para ampliar exportaciones, por ejemplo en el cupo de carnes que el Mercosur podría colocar en el mercado europeo —más allá de la cuota Hilton—. No obstante, advirtió que el desafío central no es vender más granos o carne, sino avanzar hacia el agregado de valor.

“¿Queremos vender solamente granos y carne o queremos vender valor agregado argentino?”, preguntó ante el recinto. “Este acuerdo solo tendrá sentido si sirve para exportar trabajo argentino, industrializar nuestra producción y no primarizarla”, afirmó. En ese marco mencionó el caso de los minerales estratégicos como el litio y el cobre, y planteó el ejemplo de promover la fabricación local de baterías en lugar de exportar únicamente materia prima.

Lewandowski señaló que la firma de un tratado internacional no alcanza si no está acompañada por políticas activas de desarrollo. Entre los puntos que consideró indispensables mencionó el acceso al crédito productivo para pymes, inversiones en infraestructura y logística —incluido el estado de los caminos— y programas de reconversión y capacitación laboral. “Dicen reconvertite, ¿a dónde, cómo, de qué manera?”, cuestionó.

Asimismo advirtió que no existen hoy las condiciones necesarias para que empresas y trabajadores puedan adaptarse a un nuevo escenario de competencia internacional. A su entender, el valor agregado “se defiende con políticas públicas”, y sin ese respaldo la industria nacional podría verse perjudicada. El senador también destacó que el acuerdo contempla plazos de hasta diez años para la adecuación en determinados sectores, pero advirtió que ese tiempo podría resultar insuficiente si no se implementan medidas concretas de apoyo al entramado productivo.

Finalmente, Lewandowski ratificó su acompañamiento al proyecto que lleva años de negociaciones entre los países del bloque sudamericano y el europeo, aunque dejó en claro que el verdadero desafío será la estrategia que adopte el país de aquí en adelante. Y concluyó con una definición política que sintetizó el eje de su postura: “Sin industria no hay Nación, sin trabajo no hay justicia, y sin justicia social no hay una patria donde la gente se desarrolle y pueda vivir con dignidad”.