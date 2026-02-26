Con goles y emociones, arrancó la “Copa Ciudad de Santo Tomé” de fútbol femenino

El fútbol femenino toma protagonismo con el inicio del torneo “Copa Ciudad de Santo Tomé”, una competencia que reúne a equipos locales y que comenzó esta semana con sus primeros encuentros.

La jornada inaugural dejó dos partidos y varios goles. En el cruce inicial, Veteranos se impuso con claridad por 5 a 1 ante Adelina. Más tarde, Floresta consiguió una ajustada victoria por 2 a 1 frente a Piratitas, en un encuentro más parejo.

El certamen se disputa bajo el formato todos contra todos y tiene como escenario el estadio del Club Atlético Independiente de Santo Tomé. La competencia, organizada por la Municipalidad a través de la Dirección de Deportes, busca consolidar un espacio estable de competencia para los equipos femeninos de la ciudad.

El cronograma continuará el viernes 27 de febrero con los partidos Real Adelina vs. Floresta (19.30) y Veteranos vs. Piratitas (21.00). En tanto, el lunes 2 de marzo se enfrentarán Veteranos vs. Floresta (19.30) y Real Adelina vs. Piratitas (21.00).

Desde el Municipio destacaron que con este primer torneo, "el fútbol femenino local suma una nueva instancia competitiva que pone en escena a clubes y jugadoras de la ciudad, en un contexto donde la disciplina continúa creciendo y ganando espacio dentro de la agenda deportiva santotomesina".