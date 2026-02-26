Para ASTEOM, la propuesta salarial “está muy lejos de lo que necesitan los trabajadores”

Por Santotomealdía

En medio de una paritaria por ahora sin resolución, el sindicato que representa a los trabajadores municipales de Santo Tomé manifestó su disconformidad con la propuesta salarial presentada este miércoles por intendentes y presidentes comunales. En línea a lo planteado por FESTRAM, la entidad entiende que, si no hay una mejora sustancial, podrían definirse medidas de fuerza en el corto plazo.

Así lo expresó el secretario general del ASTEOM, Ignacio Donna, en una entrevista que concedió a programa Nova al Día, que se emite por radio Nova 97.5. El dirigente detalló que el ofrecimiento consiste en un 9,9% escalonado para el primer semestre del año y consideró que “está muy lejos de las expectativas de los trabajadores”.

“La propuesta es insuficiente y no condice con la realidad que está atravesando el trabajador. Hay mucha preocupación porque estamos muy lejos de lo que necesitan los trabajadores”, sostuvo el dirigente.

La oferta presentada por intendentes y presidentes comunales —y ya rechazada públicamente por FESTRAM— contempla un incremento del 4% en febrero, 4% en marzo y 1,9% en mayo, tomando como base los salarios de enero de 2026. En números, para la categoría más baja el aumento rondaría los 32 mil pesos en el primer tramo.

“Un trabajador de la categoría más baja está en un mínimo de 810 mil pesos. Con el 4% de febrero cobraría alrededor de 32 mil pesos más. La verdad es que no alcanza para nada”, afirmó Donna.

El dirigente también cuestionó que la propuesta no incluya una suma fija ni garantías que impacten directamente en el salario de bolsillo. “Nosotros queremos que los porcentajes vayan al básico, porque eso queda en el recibo y también lo perciben los jubilados. Si no, hay sectores que quedan afuera”, remarcó.

Además, planteó que el acuerdo debería ser de corto plazo ante el escenario inflacionario. “No sabemos qué va a pasar de acá a dos meses. Por eso entendemos que el acuerdo tendría que ser trimestral y no semestral”, señaló.

En relación a los pasos a seguir, Donna anticipó que este martes se realizará un plenario de secretarios generales de FESTRAM y que el miércoles habrá una nueva reunión paritaria. No obstante, advirtió que las expectativas son bajas para ese encuentro: “Si la propuesta sigue siendo insuficiente, seguramente se va a facultar a la mesa para definir medidas de fuerza. No se puede dilatar más esta situación”.

Por último, recordó que la paritaria anterior cerró con un desfasaje respecto a la inflación. “Quedó un 2,6% correspondiente a enero que se conoció después del acuerdo. Eso también forma parte de la discusión”, concluyó.