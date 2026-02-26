Un camión sin control quedó colgado de un puente en la Autopista Santa Fe-Rosario

Un camión protagonizó un fuerte accidente durante la madrugada de este jueves en el sur provincial, en la zona del acceso sur a San Lorenzo. El siniestro ocurrió alrededor de las 2.30 en la intersección de la autopista Rosario–Santa Fe y la ruta A012, un sector de intenso tránsito pesado.

Según las primeras informaciones, el vehículo circulaba por la A012 cuando, al atravesar un pozo sobre la calzada, el conductor perdió el control. El camión terminó volcando contra las vallas de contención del puente que conecta con el ingreso a la ciudad, en una maniobra que dejó importantes daños materiales y generó complicaciones en la circulación.

El chofer, de 35 años, resultó ileso. Testigos señalaron que tras pasar por un bache “se trabó la dirección” y el acoplado arrastró la cabina hasta provocar el vuelco. En el asfalto quedaron visibles las marcas de la frenada y el recorrido que realizó el rodado antes del impacto.

Un compañero del conductor explicó que el pozo donde se produjo el hecho es recurrente y obliga a extremar precauciones. Indicó que quienes transitan por allí deben reducir considerablemente la velocidad o realizar maniobras para esquivarlo, dependiendo del flujo vehicular. Ambos transportaban granos, entre ellos soja y girasol, una carga habitual en esa zona caracterizada por la constante circulación de camiones.

A raíz del accidente, las autoridades dispusieron el corte total de la mano ascendente de la autopista, en sentido hacia la ciudad de Santa Fe, ante el riesgo de caída del vehículo. La interrupción se concretó alrededor de las 4.14 y se implementaron desvíos hacia la ruta A012.

En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal vial para asegurar la zona, ordenar el tránsito y evaluar las tareas necesarias para remover el camión. Con el correr de la mañana, la circulación comenzó a normalizarse de manera paulatina, aunque se mantuvieron demoras en el sector.

El episodio volvió a poner en foco el estado de la calzada en un corredor clave para el transporte provincial, por donde a diario circulan vehículos de gran porte.