AMSAFE se movilizó en toda la provincia y ratificó el paro del 2 de marzo

Este miércoles 25 de febrero, el gremio docente AMSAFE llevó adelante una jornada de protesta en distintos puntos del territorio provincial, en el marco de las acciones previas al paro y movilización convocados para el próximo 2 de marzo.

Bajo la consigna de defender la educación pública y los derechos laborales del sector, docentes realizaron cartelazos, semaforazos, concentraciones y marchas en varias localidades, en lo que desde el sindicato calificaron como una demostración de “fuerza y unidad” de la docencia santafesina.

Desde la entidad gremial cuestionaron con dureza al Gobierno provincial, al que acusaron de sostener políticas de ajuste que impactan tanto en trabajadores activos como en jubilados. En ese sentido, señalaron que el conflicto se da en un escenario de tensión marcado por reclamos salariales y condiciones laborales que, aseguran, no encuentran respuestas satisfactorias.

La protesta de este miércoles forma parte de un plan de lucha que tendrá su punto central el 2 de marzo, cuando se concrete un paro docente con movilización en la ciudad de Santa Fe. Según indicaron desde AMSAFE, la medida buscará visibilizar los reclamos del sector y exigir instancias de diálogo que permitan encauzar el conflicto.

De esta manera, el gremio ratificó su decisión de profundizar las acciones gremiales en defensa del salario, el sistema previsional y la escuela pública, en un contexto de creciente malestar entre los trabajadores de la educación.