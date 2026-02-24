Se define la condena a Nicolás Mattioli por la muerte de Claudia Decurgez

Este martes 24 de febrero se realizará la audiencia en la que Nicolás Mattioli deberá aceptar formalmente su responsabilidad penal por la muerte de Claudia Decurgez, ocurrida en septiembre de 2024 en nuestra ciudad. El caso, que conmovió a la comunidad, se encamina a su cierre a través de un procedimiento abreviado acordado entre las partes.

La audiencia de admisión tendrá lugar a partir de las 11 ante la jueza Susana Luna, quien deberá evaluar los términos del acuerdo ya firmado por el imputado junto a su defensor, Norberto Berlanga. El entendimiento cuenta con el aval de la fiscal Rosana Marcolín y del abogado querellante Diego Martini, en representación del esposo e hijos de la víctima, además de la conformidad de sus hermanos.

En el marco del juicio abreviado, Mattioli aceptó una condena de tres años de prisión en suspenso y siete años de inhabilitación para conducir. La pena de prisión no será de cumplimiento efectivo, salvo que cometa un nuevo delito durante ese plazo, pero quedará registrada como antecedente penal. En cuanto a la inhabilitación, el período acordado supera los cinco años que podrían haberse impuesto en un eventual juicio oral.

La causa, que inicialmente se encaminaba a un debate oral y público, tuvo un giro tras el cambio de estrategia defensiva. Las propuestas anteriores para evitar el juicio habían sido rechazadas en dos oportunidades por la Justicia. Con la nueva defensa, se alcanzó un acuerdo que finalmente fue aceptado por todas las partes intervinientes.

El hecho ocurrió el 21 de septiembre de 2024, minutos antes de las 8, en inmediaciones de avenida Richieri y Libertad, en nuestra ciudad. Según la investigación, Mattioli conducía una camioneta Ford Ranger en sentido oeste-este cuando embistió desde atrás a Claudia Laura Decurgez, quien circulaba en bicicleta por la margen derecha de la calzada.

De acuerdo a la acusación fiscal, el conductor se desplazaba a aproximadamente 53 kilómetros por hora y no advirtió la presencia de la ciclista. Como consecuencia del impacto, la mujer sufrió un traumatismo de cráneo grave que le provocó la muerte. Las pericias y los registros fílmicos incorporados a la causa descartaron que la víctima se haya “cruzado”, como manifestó el imputado en un primer momento.

Los estudios de alcohol y drogas practicados horas después del hecho arrojaron resultado negativo. La investigación concluyó que se trató de un homicidio culposo por conducción imprudente, calificación bajo la cual se arribó al acuerdo que hoy será sometido a evaluación judicial.

Si la jueza Susana Luna homologa el procedimiento abreviado, la sentencia quedará firme y la causa tendrá su cierre definitivo.