Ante la ONU, Irán advirtió que responderá “decisivamente” si EE.UU ataca

Irán advirtió ante la Organización de las Naciones Unidas que considerará “objetivos legítimos” a las bases e instalaciones de Estados Unidos en Medio Oriente si Washington concreta sus amenazas militares. La posición fue expresada en una carta dirigida al secretario general António Guterres y al Consejo de Seguridad del organismo.

El documento lleva la firma del embajador iraní ante la ONU, Amir Saeid Iravani, quien sostuvo que Teherán responderá “decisivamente” en caso de sufrir una agresión. Según la misión iraní, la retórica del presidente estadounidense, Donald Trump, implica “un riesgo real de agresión militar”, aunque aclaró que Irán no busca iniciar un conflicto.

En la carta, el diplomático advirtió que, si el país es atacado, “todas las bases, instalaciones y activos de la fuerza hostil en la región constituirían objetivos legítimos en el contexto de la respuesta defensiva de Irán”. Además, consideró que las amenazas de Washington representan “una grave amenaza para la paz y la seguridad internacionales”.

Iravani instó al Consejo de Seguridad —donde Estados Unidos posee poder de veto— a exigir que cesen “inmediatamente” las amenazas de uso de la fuerza. Al mismo tiempo, aseguró que su país mantiene el compromiso con una salida diplomática y con abordar, “sobre una base recíproca”, las dudas en torno a su programa nuclear, que Teherán define como pacífico.

La misiva también menciona una publicación en redes sociales de Trump en la que el mandatario sugirió que Estados Unidos podría emplear bases militares británicas, incluida una ubicada en el océano Índico, si no se alcanza un acuerdo con Irán. Desde Teherán calificaron esa declaración como “beligerante”.

En paralelo, Washington dispuso el despliegue de buques de guerra, aviones de combate y otros recursos militares en la región, con el objetivo declarado de impedir que Irán desarrolle un arma nuclear, algo que el gobierno iraní rechaza. La advertencia se produce en un escenario de creciente tensión y sin un entendimiento definitivo sobre el programa nuclear.

El jueves, Trump volvió a presionar para lograr un “acuerdo significativo” y advirtió que, de no alcanzarse, “pueden pasar cosas malas”. También deslizó que en los próximos días podría definirse el rumbo a seguir.

Hasta el momento, la Casa Blanca no anunció una decisión final sobre el alcance de una eventual acción militar. Fuentes estadounidenses señalan que se analizan distintas opciones, desde operaciones limitadas contra instalaciones nucleares y de misiles hasta medidas más amplias orientadas a debilitar al régimen iraní.

En ese contexto, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, admitió que aún existen diferencias significativas entre las partes, aunque reiteró que la vía diplomática es la prioridad de la administración estadounidense, con la advertencia de que habrá consecuencias severas si Irán no abandona el enriquecimiento de uranio.

