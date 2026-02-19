Jueves 19 de febrero de 2026

Condenan a cadena perpetua al expresidente de Corea del Sur por insurección

Fue hallado culpable por declarar una ley marcial de emergencia y desplegar tropas en la Asamblea Nacional para intentar impedir el funcionamiento del Parlamento. Habían solicitado pena de muerte.

El expresidente de Corea del Sur deberá cumplir una cadena perpetua por insurrección.

El expresidente de República de Corea, Yoon Suk-yeol, fue condenado a prisión perpetua por el delito de insurrección a raíz de la declaración de ley marcial de emergencia que impulsó durante su mandato. La sentencia fue dictada este jueves por el Tribunal del Distrito Central de Seúl y se transmitió en directo.

Según expuso el tribunal, uno de los elementos centrales del caso fue el despliegue de tropas en la Asamblea Nacional, una medida que —de acuerdo con la resolución— implicó una vulneración directa de las facultades del Parlamento. Los jueces sostuvieron que la imposición de la ley marcial puede constituir insurrección cuando se utiliza para transgredir la autoridad del Poder Legislativo.

En ese sentido, remarcaron que Yoon intentó impedir durante un período considerable el normal funcionamiento de la Asamblea Nacional, lo que configuró un quiebre del orden constitucional.

La acusación, encabezada por el abogado independiente Cho Eun-suk, había solicitado la pena de muerte al considerar que el exmandatario orquestó una insurrección al declarar una ley marcial “ilegal e inconstitucional”, sin que existiera una guerra, un conflicto armado o una emergencia nacional que la justificara.

Además, Yoon fue hallado responsable de movilizar fuerzas militares y policiales con el objetivo de bloquear la votación parlamentaria destinada a revocar la ley marcial y de intentar detener a dirigentes políticos de los principales partidos, así como al presidente de la Asamblea Nacional.

