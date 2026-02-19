Arrestaron al hermano del rey Carlos III por su vínculo con Jeffrey Epstein

El expríncipe Andrés, duque de York, hermano del rey Carlos III, fue arrestado en el marco de una investigación que analiza su presunta vinculación con el financista estadounidense Jeffrey Epstein. La causa apunta a la posible entrega de información sensible durante el período en que cumplía funciones oficiales como enviado especial para el comercio del Gobierno británico.

De acuerdo con lo informado por la BBC y confirmado por la policía, la pesquisa se concentra en datos que el entonces príncipe habría facilitado en 2010, cuando desempeñaba tareas diplomáticas y comerciales. Las autoridades señalaron que detuvieron a “un hombre de unos 60 años oriundo de Norfolk” bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público y realizaron allanamientos en propiedades ubicadas en Berkshire y Norfolk.

Según documentos difundidos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos durante la gestión de Donald Trump, existirían correos electrónicos en los que Mountbatten-Windsor habría compartido, a través de intermediarios, información vinculada a acuerdos empresariales y reportes estratégicos sobre países asiáticos, en el marco de su actividad institucional.

En medio de la presión política y del reclamo de víctimas vinculadas al caso Epstein, la Casa Real británica resolvió retirarle a Andrés sus títulos honoríficos y modificar su situación dentro de la monarquía. También se dispuso su traslado desde una de sus residencias a otra propiedad de menor tamaño en Sandringham.

La investigación continúa en curso y no se descartan nuevas medidas judiciales en las próximas semanas.