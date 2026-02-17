Leandro Busatto: “Ningún proceso económico crece si no crece el salario de los trabajadores”

Por Santotomealdía



En una entrevista con Nova al Día, por Radio Nova 97.5, el ex diputado provincial Leandro Busatto se refirió a los principales temas de la agenda política actual. Con eje en la inminente aprobación de la Reforma Laboral en el Congreso, también evaluó la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, el conflicto policial en la provincia y el escenario político de cara a 2026, además de compartir su mirada sobre el presente y el futuro de nuestra ciudad.

Busatto sostuvo que la discusión nacional en torno a la Reforma Laboral representa un retroceso para los trabajadores y aseguró que “esta reforma laboral lo único que hace es flexibilizar los despidos”, al tiempo que advirtió que ningún proceso económico puede consolidarse si no mejora el ingreso de quienes trabajan.

Reforma laboral: “condiciones más negativas para cualquier laburante”

El ex legislador fue contundente al analizar el proyecto que se debate en el Congreso. “Bajo una pretendida reforma laboral lo único que se está discutiendo son condiciones para poder flexibilizar los despidos”, afirmó, y cuestionó la idea de que abaratar costos laborales garantice crecimiento económico.

En ese sentido, remarcó que “ningún proceso económico del mundo crece si no crece el salario de los que laburan y si no crecen los procesos productivos”, y señaló que la reforma “genera condiciones más negativas para cualquier laburante”. Entre los puntos que consideró más preocupantes mencionó la posibilidad de reducir salarios ante enfermedades, el fraccionamiento de vacaciones y la implementación de bancos de horas que podrían extender la jornada laboral.

Busatto anticipó que el proyecto podría volver al Senado para su revisión y sostuvo que, además de resistir algunos aspectos de la iniciativa, es necesario debatir en serio una actualización del marco laboral que contemple las transformaciones del mundo del trabajo.

Gestión Pullaro y crisis económica en la provincia

En el plano provincial, Busatto describió el actual contexto como un escenario de “vacas flacas” y consideró que la caída de la actividad económica está impactando con fuerza en la industria santafesina, especialmente en el complejo metalmecánico y en los sectores productivos del Gran Rosario y la capital provincial.

“El gobernador intentó durante los primeros dos años hacer de cuenta que la crisis no tenía impacto en Santa Fe y creo que se equivocó”, sostuvo. Según su mirada, la adhesión a las políticas nacionales y la confianza en el rendimiento del sector agroexportador no alcanzaron para compensar la retracción económica.

También se refirió al ajuste sobre los trabajadores del sector público y señaló que algunas decisiones recientes, como la eliminación del aporte solidario y la modificación en los plazos de traslado de aumentos a jubilados, evidencian una necesidad de recomposición salarial.

Conflicto policial y propuesta de sindicalización

Uno de los puntos más relevantes de la entrevista fue su postura sobre el conflicto policial. Busatto afirmó que no se puede seguir sosteniendo fuerzas de seguridad con niveles de precariedad salarial y laboral como los actuales y advirtió que se trata de un problema estructural que trasciende a un gobierno en particular.

En ese marco, planteó la necesidad de discutir la sindicalización policial, aunque con características distintas a las de otros sectores estatales. “No podés pretender que la policía se sindicalice como los docentes, pero tenés que encontrar un dispositivo que permita discutir condiciones salariales y laborales con representación legítima”, explicó.

Para el dirigente justicialista, la falta de canales institucionales de representación genera que, ante cada conflicto, surjan interlocutores informales sin legitimidad formal para negociar en nombre de miles de familias vinculadas a la fuerza.

Un escenario político dividido en tres

En cuanto al mapa político santafesino, Busatto señaló que el escenario volvió a dividirse en tres sectores tras la irrupción de Javier Milei en la escena nacional. “Un tercio está gobernando la provincia y hay dos tercios que no tienen un proceso de adherencia al gobierno provincial”, afirmó, en referencia a los resultados recientes.

Sobre el peronismo, reconoció la necesidad de una renovación interna: “Tenemos que volver a vincular nuestra propuesta con la problemática de la gente. Ser amables para la gente y no tanto para los dirigentes”, expresó, y planteó el desafío de recuperar competitividad electoral de cara a 2026.

La mirada sobre nuestra ciudad

En el tramo final, Busatto se refirió a la realidad local y planteó que el desafío no pasa solamente por cambiar nombres propios en la gestión, sino por transformar el modelo de desarrollo. “Hay que dejar de pensar en cambiar los gobiernos y empezar a cambiar la ciudad”, sostuvo.

Para el dirigente, nuestra ciudad necesita un “salto cualitativo” que permita dejar de ser ciudad dormitorio y potenciar sus ventajas estratégicas: conectividad vial, aeropuerto, desarrollo inmobiliario y capacidad comercial.

En ese sentido, planteó la necesidad de convocar a los sectores productivos e institucionales para discutir un proyecto común a largo plazo. “No alcanza con gestionar servicios públicos; hay que sentarse a pensar dónde queremos estar en los próximos 20 años”, concluyó.