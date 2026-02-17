El gobierno analiza concesiones para aprobar la reforma laboral antes de fin de mes

El Gobierno nacional estaría dispuesto a aceptar que la Cámara de Diputados introduzca cambios al proyecto de reforma laboral con el objetivo de acelerar su aprobación esta semana y devolver la iniciativa al Senado para su sanción definitiva.

Según trascendió de fuentes oficiales, la estrategia del oficialismo apunta a que la Cámara baja trate el texto el jueves 19 de febrero y lo remita de inmediato a la Cámara alta, donde se buscaría obtener dictamen en comisión al día siguiente. La intención es que el proyecto quede en condiciones de ser convertido en ley el viernes 27.

En el entorno de la conducción parlamentaria de La Libertad Avanza sostienen que el cronograma se mantiene firme y que el oficialismo apuesta a cerrar el debate en Diputados para enviar rápidamente la versión modificada al Senado. Allí, la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, tendría a su cargo la tarea de impulsar el tratamiento en comisión.

Uno de los puntos que generó mayor controversia es la modificación del artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo. El texto aprobado en el Senado establece que, ante una enfermedad o accidente no vinculado con la actividad laboral, el trabajador percibirá el 50% del salario después de los primeros tres meses de licencia, y el 75% en caso de tener personas a cargo. Sin embargo, no detalla con precisión cómo se contemplan las enfermedades graves.

Bullrich señaló que la intención oficial es mantener el pago del 100% del salario en casos de patologías graves, aunque con la exigencia de un certificado “fehaciente” o la intervención de una junta médica que respalde el diagnóstico.

En un primer momento, sectores del oficialismo habían evaluado la posibilidad de corregir el artículo más cuestionado mediante una reglamentación posterior o una ley complementaria. No obstante, esa alternativa no habría contado con el aval de parte de los bloques dialoguistas, lo que llevó a reconsiderar la estrategia y avanzar con las modificaciones directamente en el trámite legislativo.

El artículo en cuestión, que había pasado casi inadvertido durante el debate en el Senado, quedó en el centro de la discusión tras declaraciones públicas del ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, que reavivaron el debate sobre el alcance de los cambios propuestos.