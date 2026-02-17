“No hay motivo para dilaciones, el gobierno tiene que presentar una propuesta”

Por Santotomealdía

A horas de la reunión paritaria prevista para este miércoles, el secretario general de AMSAFE, Rodrigo Alonso, reiteró los reclamos del gremio y pidió al gobierno provincial que presente una propuesta concreta que atienda la pérdida salarial acumulada por el sector docente. Lo hizo este martes por la mañana, en declaraciones al programa Nova al Día, que se emite por Radio Nova 97.5.

“Esperamos la convocatoria. Para nosotros mañana tiene que haber una reunión paritaria donde el gobierno de la provincia presente una propuesta”, sostuvo Alonso, y advirtió que "no hay motivos para nuevas dilaciones" en la negociación.

En el plano salarial, el dirigente fue categórico: reclamó una cláusula de actualización que impida que los haberes sigan perdiendo frente a la inflación y, al mismo tiempo, una recomposición que permita "recuperar el 33% del poder adquisitivo perdido" desde diciembre de 2023 hasta enero de 2026. “No podemos seguir perdiendo ante la inflación como venimos perdiendo desde 2023”, afirmó.

Alonso remarcó que los actuales salarios docentes se ubican por debajo de la línea de la pobreza, situación que —según señaló— empuja al pluriempleo y afecta directamente los procesos de enseñanza y aprendizaje. “A los maestros no nos alcanza la plata y tenemos que buscar otro trabajo. Esta situación lesiona los procesos educativos”, planteó.

En materia previsional, el titular de AMSAFE insistió en que cualquier incremento debe trasladarse de manera automática a los jubilados y volvió a reclamar la eliminación del aporte solidario. “El aumento se debe trasladar en forma automática y no tiene que existir el aporte solidario”, subrayó.

Además del eje salarial, el gremio incluyó en su planteo la derogación del programa de presentismo —cuestionado por el sindicato— y la convocatoria a concursos y traslados. “Hemos hecho un planteo puntual que tiene que ver con el 33%, con la situación previsional, con la cláusula de actualización, con concursos y traslados y con la derogación del presentismo”, enumeró.

Finalmente, Alonso sostuvo que el Ejecutivo “se está dando cuenta del malestar de las trabajadoras y los trabajadores” y consideró que es momento de “finalizar el ajuste”. Con el inicio del ciclo lectivo previsto para el 2 de marzo, la reunión de este miércoles aparece como un punto clave para descomprimir el conflicto y acercar posiciones entre las partes.

