Con el impulso de las plataformas chinas, el comercio electrónico creció un 60% y marcó un récord de ventas

El comercio electrónico volvió a mostrar en 2025 un desempeño sólido en la Argentina, incluso en un escenario macroeconómico desafiante. De acuerdo con datos preliminares del Estudio Anual de Comercio Electrónico elaborado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), el sector alcanzó una facturación récord de $35,3 billones, con un crecimiento nominal del 60% respecto de 2024.

El incremento supera ampliamente la inflación interanual, estimada en torno al 31%, lo que refleja una expansión real del canal digital. Además, el volumen de productos vendidos también se incrementó: se comercializaron 645 millones de unidades, un 28% más que el año anterior. En paralelo, el ticket promedio avanzó 55% y se ubicó en $143.128 por compra.

Al analizar los rubros con mayor peso en facturación, el liderazgo correspondió a pasajes y turismo. Detrás se ubicaron alimentos, bebidas y artículos de limpieza; equipos de audio, imagen, consolas, tecnología y telefonía; artículos para el hogar y electrodomésticos. También mostraron un desempeño destacado deportes, cosmética y perfumería, productos infantiles y accesorios para vehículos.

Algunas categorías crecieron muy por encima del promedio general. Los productos infantiles registraron un salto superior al 200% en facturación, mientras que materiales y herramientas para la construcción avanzaron 117% y el segmento de deportes creció 71%.

En cuanto a unidades vendidas, se consolidaron rubros asociados al consumo cotidiano, como alimentos y bebidas, herramientas y materiales para la construcción, hogar, muebles y jardín, y electrodomésticos y equipos de climatización.

Actualmente, el comercio electrónico representa entre el 17% y el 20% del total de las ventas minoristas en el país, según la categoría. En sectores como turismo, tecnología y electrodomésticos, la participación digital es aún mayor, mientras que en alimentos y productos de consumo masivo el canal físico continúa predominando, aunque con una presencia online en expansión.

En comparación con otros mercados de América Latina, Argentina se ubica en un nivel intermedio-alto de penetración digital. En Brasil el comercio electrónico ronda entre el 15% y el 18% del retail total, aunque con un volumen absoluto superior por el tamaño de su mercado. Chile, en tanto, supera el 20% y se posiciona entre los países más digitalizados de la región.

El informe también destacó la creciente incidencia de plataformas internacionales, especialmente de origen chino, en la dinámica local. Marketplaces como Alibaba, JD.com y Temu amplían la oferta disponible para los consumidores argentinos y generan mayor competencia en precios y tiempos de entrega. Este fenómeno obliga a los operadores locales a mejorar su logística y experiencia de usuario para sostener su participación en un mercado cada vez más exigente y globalizado.