Colapinto cerró los test en Bahréin con un sólido octavo puesto y 144 vueltas

Franco Colapinto cerró un viernes positivo en la última jornada de ensayos de Fórmula 1 en el circuito de Autódromo Internacional de Bahréin. El piloto de Pilar completó el programa previsto con el modelo A526 y se ubicó sexto en la tanda matutina. Por la tarde, con la rotación de varios competidores, finalizó octavo en la clasificación general del día, a poco más de dos segundos del más veloz, el joven italiano Andrea Kimi Antonelli.

A diferencia del miércoles —cuando un inconveniente mecánico derivó en bandera roja y obligó a retirar su auto con grúa— esta vez no hubo contratiempos. El equipo Alpine F1 Team trabajó sobre distintas configuraciones y simulaciones de largada desde la calle de boxes, y Colapinto completó 144 vueltas en el trazado de Sakhir, siendo uno de los pilotos con mayor kilometraje del día, solo por detrás de Oscar Piastri (161) y Lewis Hamilton (150).

Más allá de un leve bloqueo que lo llevó a una salida de pista sin consecuencias y de un pequeño error al momento de practicar la partida, el argentino mostró solidez y constancia. Incluso mejoró su tiempo en la última media hora de actividad para escalar una posición en el clasificador. La diferencia respecto del líder fue menor que la registrada el jueves entre su compañero Pierre Gasly y el monegasco Charles Leclerc.

En el orden general del viernes, detrás de Antonelli se ubicaron George Russell y Hamilton, mientras que Piastri fue cuarto y Max Verstappen cerró el top cinco. En total, 17 pilotos marcaron tiempos en una jornada en la que, por disposición de la FIA, cada escudería debía presentar al menos un representante en cada turno.

Respaldo desde el equipo

Mientras el argentino suma kilómetros y experiencia, desde Alpine también llegaron señales de confianza. El director deportivo, Steve Nielsen, valoró su evolución y consideró que el crecimiento puede ser progresivo. “Franco es un talento y quizá su desarrollo sea más gradual que el de otros, pero ya estamos viendo mejoras”, sostuvo en declaraciones al sitio especializado Motorsport.com.

Nielsen también destacó los avances técnicos del nuevo auto impulsado por motor Mercedes, en el marco de la transición reglamentaria que afronta la categoría. Según explicó, varios problemas del modelo anterior fueron corregidos, lo que permite a los pilotos exigir más el auto, especialmente en el uso de los pianos, y trabajar con mejores sensaciones en pista.

Con un viernes sin sobresaltos y un volumen importante de vueltas acumuladas, Colapinto cerró los test con señales alentadoras de cara a la temporada.