Detienen a un hombre que era buscado por la Justicia

Un hombre de 47 años que era buscado por la Justicia fue detenido en la noche del jueves, durante un operativo de patrullaje preventivo realizado por el Comando Radioeléctrico de nuestra ciudad.

El procedimiento se concretó en inmediaciones de avenida Richieri y Fidela Valdéz, cuando los efectivos identificaron al sujeto que circulaba por la zona. Al consultar sus datos en el sistema informático policial, constataron que sobre él pesaba un pedido de captura vigente desde el pasado 11 de febrero, en el marco de una causa por delito contra la propiedad.

Según informaron fuentes policiales, el requerimiento había sido emitido por la Oficina de Gestión Judicial de Primera Instancia del Distrito Santa Fe.

Tras confirmar la medida judicial, los agentes dieron aviso a la fiscalía interviniente, que dispuso el traslado del hombre a sede policial para continuar con las actuaciones correspondientes.