Primer paso para ratificar en el Congreso el acuerdo entre el Mercosur y la UE

La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto que ratifica el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, en una sesión marcada por la división del peronismo y el respaldo de bloques dialoguistas al oficialismo.

La iniciativa obtuvo 203 votos afirmativos, 42 negativos y cuatro abstenciones. La Libertad Avanza logró reunir el apoyo del PRO, la UCR y Provincias Unidas, entre otros espacios, y además consiguió 43 votos de Unión por la Patria, incluido el de su jefe de bloque, Germán Martínez. En contraposición, 38 legisladores peronistas —entre ellos referentes de La Cámpora y el kirchnerismo— votaron en contra.

El proyecto ratifica el entendimiento firmado el 17 de enero en Asunción, Paraguay, que prevé la eliminación de aranceles para más del 90% de las exportaciones del Mercosur y la reducción de barreras para bienes industriales y tecnológicos europeos. El acuerdo fue rubricado por el presidente Javier Milei junto a sus pares Santiago Peña y Yamandú Orsi, mientras que el mandatario brasileño Lula da Silva no participó de la ceremonia.

Sin embargo, el tratado aún no puede implementarse plenamente, ya que el Parlamento Europeo resolvió que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea revise su impacto antes de su entrada en vigor. Ese proceso podría extenderse durante meses e incluso hasta dos años, aunque también se evalúa una aplicación provisoria por parte de la Comisión Europea.

Durante el debate, el diputado sanjuanino Jaime Quiroga defendió el acuerdo al sostener que permitirá un acceso preferencial al mercado europeo y generará beneficios para las economías regionales. En la misma línea, el ex ministro kirchnerista Agustín Rossi anunció su voto afirmativo y afirmó que se trata de un entendimiento que “fortalece el Mercosur” y consolida su perfil internacional. “Voy a votar a favor del acuerdo. A mi criterio es una insubordinación estratégica al presidente Donald Trump”, expresó.

Por el contrario, el ex canciller Santiago Cafiero cuestionó que el acuerdo no garantiza un acceso real a los mercados europeos y advirtió sobre las barreras paraarancelarias que podrían afectar a la producción agropecuaria argentina.

Desde Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto respaldó la iniciativa al considerarla una política de Estado que abre el acceso a un mercado de más de 500 millones de consumidores. En tanto, el radical Darío Schneider remarcó que el tratado ofrece oportunidades de crecimiento, empleo e inversiones para las provincias.

Entre las voces críticas, la diputada Julia Strada anticipó su abstención y calificó la votación como “exprés”, al sostener que no se garantizó un debate profundo sobre la política industrial. Su compañero de bancada, Eduardo Valdés, cuestionó el apuro del oficialismo para aprobar el acuerdo cuando aún resta la revisión europea.

El cierre del debate estuvo a cargo de la presidenta de la comisión de Relaciones Exteriores, Juliana Santillán, quien afirmó que el acuerdo constituye “una señal clara” de que el Gobierno apuesta a la apertura comercial y a la integración internacional. “No es un punto de llegada sino un punto de partida. Estamos ratificando un rumbo”, sostuvo.

Con la media sanción obtenida en Diputados, el proyecto deberá ahora ser tratado por el Senado para completar el trámite legislativo.