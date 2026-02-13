Unión vuelve a jugar en Santa Fe y se mide ante San Lorenzo

Unión recibirá a San Lorenzo en Santa Fe este viernes desde las 22.15, en el estadio 15 de Abril, por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro contará con el arbitraje de Ariel Penel y será televisado para todo el país a través de TNT Sports.

El Tatengue volverá a presentarse ante su gente con la intención de sumar tres puntos importantes en el certamen. Enfrente estará San Lorenzo, en un cruce que pondrá cara a cara a dos equipos que necesitan consolidarse en el inicio de la competencia.

El conjunto dirigido por Leonardo Madelón acumula cuatro unidades en el torneo, producto de una victoria frente a Gimnasia de Mendoza, un empate ante Platense y derrotas contra Lanús y Central Córdoba de Santiago del Estero. En ese contexto, el compromiso en el 15 de Abril aparece como una nueva oportunidad para afirmarse en la tabla.

Por su parte, el equipo que conduce Damián Ayude llega tras caer 1-0 ante Huracán, resultado que cortó una racha positiva de dos triunfos consecutivos frente a Gimnasia de Mendoza y Central Córdoba de Santiago del Estero. El Ciclón se ubica en la octava posición de la Zona A y buscará recuperar terreno.