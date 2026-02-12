Con la actualización por inflación, el salario inicial bancario superará los $2,1 millones

La Asociación Bancaria informó que los trabajadores del sector percibirán un aumento salarial del 2,9% correspondiente a la inflación de enero, en el marco del acuerdo de actualización automática atada al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.

Con este incremento, el salario inicial bancario ascenderá a $2.125.068,44, según detalló el gremio que conduce Sergio Palazzo.

El acuerdo salarial fue suscripto entre la Asociación Bancaria y las cámaras empresariales del sector —ABAPPRA, ABA y ADEBA— junto con el Banco Central de la República Argentina (BCRA). El aumento se aplicará sobre todas las remuneraciones mensuales brutas de diciembre de 2025, incluyendo conceptos remunerativos y no remunerativos, así como adicionales convencionales y no convencionales.

Además, se fijó el monto mínimo para el Día del Bancario en $1.894.425,01, cifra que podrá ser ajustada en función de futuras actualizaciones.

El mecanismo de actualización automática continuará vigente durante febrero, mientras que la negociación paritaria será retomada en la segunda mitad de marzo.

Otros acuerdos salariales

En paralelo, otros sectores cerraron acuerdos para febrero de 2026. La Federación Aceitera y el SOEA San Lorenzo pactaron un aumento del 11% entre diciembre y enero, además de un pago retroactivo de $400.000. El salario para la categoría de peón se ubicará en $2.344.000 en enero de 2026.

En el sector de la sanidad, FATSA acordó un incremento global del 31,5% para la rama Laboratorios, correspondiente al período abril 2025-marzo 2026, junto con un bono de $85.129,84 por el Día de la Sanidad.

Por su parte, la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) estableció aumentos escalonados del 4% en enero, 3,5% en febrero y 3% en marzo para la rama Cal y Piedra, mientras que en Molienda de Minerales el incremento será del 8%.

Finalmente, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) acordó sumas fijas no remunerativas de $100.000 mensuales para enero, febrero y marzo, que serán incorporadas al salario básico a partir de abril de 2026.

De esta manera, distintos gremios avanzan en actualizaciones salariales en un contexto de negociaciones atadas a la evolución de la inflación.