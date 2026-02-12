Clara García continuará al frente de la Cámara de Diputadas y Diputados

La Cámara de Diputadas y Diputados de la provincia reeligió a Clara García como presidenta del cuerpo, en el marco de la Sesión Preparatoria realizada de cara al inicio del 143º Período Ordinario, que comenzará el próximo 15 de febrero, tras la reforma constitucional de 2025.

Durante la misma sesión también fueron ratificadas las demás autoridades. José Corral (Bloque UCR - Frente Unidos) continuará como vicepresidente 1º y Sonia Martorano (Bloque Hacemos Santa Fe - Juntos Avancemos) seguirá en la vicepresidencia 2º.

La sesión fue presidida por el diputado y exgobernador Antonio Bonfatti, en su carácter de decano del cuerpo. Posteriormente, el presidente del Bloque Socialista, Joaquín Blanco, propuso los nombres de las autoridades para el nuevo período legislativo.

Tras prestar juramento y asumir nuevamente en el cargo, García tomó juramento a Corral y Martorano y convocó al conjunto de legisladores a trabajar en el nuevo período de sesiones. En ese marco, señaló: “Este año tenemos el desafío de darle cuerpo a la nueva Constitución con el tratamiento de leyes que deben ser innovadoras y cercanas a la gente”.

La legisladora también destacó el inicio anticipado del período ordinario de sesiones, que por primera vez comenzará en febrero, y valoró el trabajo legislativo desarrollado en los últimos años.

De esta manera, la Cámara baja provincial definió sus autoridades para el nuevo período legislativo, en un año que estará atravesado por la implementación de la reforma constitucional sancionada en 2025.