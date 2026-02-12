Diputados dio media sanción al proyecto que baja la edad de imputabilidad a 14 años

Por Santotomealdía



La Cámara de Diputados de la Nación aprobó en general el proyecto de nuevo Régimen Penal Juvenil, que reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad. La iniciativa obtuvo 149 votos a favor y 100 en contra, sin abstenciones, y ahora deberá ser debatida en el Senado.

El proyecto, impulsado por el oficialismo, establece que los adolescentes de 14 y 15 años podrán ser juzgados por delitos graves, con una pena máxima de hasta 15 años de prisión en casos como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros.

La votación contó con el acompañamiento del PRO, la UCR, Provincias Unidas, MID, Innovación Federal, Encuentro Federal, Independencia, La Neuquinidad, Producción y Trabajo y Por Santa Cruz, que respaldaron la iniciativa junto a los libertarios. En tanto, el peronismo votó en contra en bloque durante la aprobación en general, sumando también a legisladores de Elijo Catamarca.

Sin embargo, en la votación en particular algunos diputados del Frente Renovador tomaron distancia y acompañaron la baja de la edad de punibilidad, al señalar que respetaban la postura histórica del espacio.

El nuevo régimen no solo modifica la edad de imputabilidad, sino que también incorpora penas alternativas para delitos con condenas menores a 10 años, entre ellas amonestaciones, prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación del daño y restricciones para concurrir a determinados lugares o conducir vehículos.

Asimismo, se prevé la creación de institutos especializados para adolescentes, con garantía de acceso a educación, atención médica y tratamiento por adicciones, y se establece la prohibición de convivencia con detenidos mayores de edad.

Otro de los ejes centrales es el reconocimiento de las víctimas dentro del proceso penal juvenil, asegurando su derecho a ser informadas, escuchadas y a contar con patrocinio jurídico, además de participar en instancias restaurativas cuando corresponda.

Durante el debate, desde el oficialismo señalaron que la normativa vigente, sancionada en 1980, no brinda respuestas adecuadas ni a las víctimas ni a los jóvenes en conflicto con la ley. Desde la oposición, en cambio, cuestionaron que la reforma no aborda de manera integral problemáticas como la salud mental y los consumos problemáticos, y pusieron el foco en la necesidad de políticas sociales complementarias.

La última versión del proyecto incorporó una partida presupuestaria específica para su implementación, por un total de $23.739.155.303, destinados al Ministerio de Justicia y a la Defensoría General de la Nación.

El debate fue seguido desde los palcos por familiares de víctimas de delitos cometidos por menores, quienes acompañaron la sesión en el recinto. Con la media sanción obtenida en Diputados, el proyecto deberá ahora ser tratado en el Senado para convertirse en ley.