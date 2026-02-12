El 24 de febrero será el juicio abreviado a Nicolás Mattioli por la muerte de Claudia Decurgez

La causa por la muerte de Claudia Decurgez ya tiene fecha para su resolución definitiva. La Oficina de Gestión Judicial de Santa Fe fijó para el martes 24 de febrero la audiencia en la que se tratará el acuerdo de procedimiento abreviado presentado en el marco de la investigación contra Nicolás Mattioli, imputado por homicidio culposo por el siniestro ocurrido en nuestra ciudad.

La audiencia se realizará en los tribunales santafesinos y estará a cargo de la jueza penal Susana Luna, quien deberá analizar la legalidad del acuerdo alcanzado entre la fiscal Rosana Marcolín, la defensa del músico —a cargo de Norberto Berlanga— y la querella que representa al esposo e hijos de la víctima, Diego Martini. El entendimiento también cuenta con la conformidad de los hermanos de Decurgez.

En ese acto, Mattioli deberá admitir formalmente su responsabilidad penal por el hecho ocurrido el 21 de septiembre de 2024 en avenida Richieri, a la altura de su intersección con calle Libertad. De ser homologado el acuerdo, será condenado a tres años de prisión en suspenso y a siete años de inhabilitación para conducir, una sanción que supera el plazo que se estimaba podría imponerse en un eventual juicio oral.

El cambio de estrategia defensiva resultó determinante para destrabar el proceso. Propuestas anteriores habían sido rechazadas por considerarse insuficientes, pero el nuevo planteo logró el aval del bloque acusador y de los familiares de la víctima, lo que permitió encaminar la causa hacia un desenlace anticipado.

Según la investigación fiscal, Mattioli conducía una camioneta Ford Ranger por avenida Richieri en dirección oeste-este cuando embistió desde atrás a Decurgez, que circulaba en bicicleta por la margen derecha de la calzada. Las pericias y registros fílmicos incorporados al expediente descartaron que la mujer se haya cruzado, como sostuvo inicialmente el conductor, y determinaron que el impacto se produjo sin que el vehículo redujera la velocidad.

La audiencia del 24 de febrero marcará el último paso procesal antes de la sentencia. Si la magistrada valida el acuerdo, el caso quedará formalmente cerrado sin necesidad de atravesar un juicio oral y público.