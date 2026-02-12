EE.UU y Venezuela avanzan en la reforma petrolera

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, se reunió este miércoles en Caracas con la presidenta venezolana Delcy Rodríguez para impulsar un “histórico” acuerdo energético.

Es la primera visita de un alto funcionario de Washington tras el ataque y la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero y en medio de un acercamiento bilateral para facilitar la inversión petrolera.

El presidente Donald Trump está “apasionadamente comprometido” con transformar “por completo” las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, rotas en 2019, dijo el secretario de Energía tras reunirse con la mandataria interina venezolana.

Washington quiere además impulsar un “aumento dramático” de la producción petrolera de Venezuela, agregó.

La presidenta encargada de Venezuela dijo que apuesta por una “asociación productiva a largo tiempo” con Estados Unidos enfocada en el petróleo. “Hemos tenido una agenda de trabajo con puntos focales importantes”, entre ellos “establecimiento de una asociación productiva a largo tiempo que permita una agenda energética (...) beneficiosa para ambos países”, dijo.

Wright llegó al palacio presidencial de Miraflores dos semanas después de una reforma de ley aprobada por el Parlamento venezolano que abre el sector petrolero a la inversión extranjera y después que el Departamento del Tesoro estadounidense relajara las restricciones para que empresas petroleras del país norteamericano operen en Venezuela.

En un comunicado fechado en Caracas, el Departamento de Energía estadounidense calificó como “histórica” la llegada de Wright, quien visitará algunos de los yacimientos petrolíferos del país, “para observar de primera mano cómo el histórico Acuerdo Energético entre Estados Unidos y Venezuela del presidente -Donald- Trump está impulsando la paz y la prosperidad”.

El ministro de Comunicación venezolano, Miguel Pérez Pirela, reafirmó luego en redes sociales que el objetivo del encuentro es revisar la agenda energética que, dijo, debe ser beneficiosa para ambas naciones.

En la reunión también estuvieron el presidente de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), Héctor Obregón Pérez; el representante diplomático del país caribeño ante EE.UU., Félix Plasencia y la encargada de negocios estadounidense en la capital venezolana, Laura Dogu.

“Bienvenido a Venezuela”, dice un mensaje de la embajada de Estados Unidos en su cuenta de X. “Su visita es clave para avanzar la visión de @POTUS (Donald Trump) de una Venezuela próspera”.

“El sector privado estadounidense será fundamental para impulsar el sector petrolero, modernizar la red eléctrica y desbloquear el enorme potencial de Venezuela”, agregó.

La embajada publicó además una foto en la que aparece en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, acompañado de la jefa de misión diplomática, Laura Dogu.

Venezuela avanza en restablecer sus maltrechas relaciones con Washington, rotas desde 2019. Delcy Rodríguez, quien era vicepresidenta de Maduro, impulsa una agenda de acuerdos petroleros y liberación de presos políticos bajo la presión de Trump, que dijo estar a cargo del país.

Estados Unidos anunció el martes nuevos pasos para suavizar las restricciones sobre la industria petrolera de Venezuela, al autorizar licencias para suministrar equipamiento al sector, así como el flete de buques y ciertas operaciones portuarias y aeroportuarias.

Venezuela cuenta con las mayores reservas probadas en hidrocarburos del planeta, de unos 303.000 millones de barriles.