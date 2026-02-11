Condenaron a 16 años de prisión a un hombre por abuso sexual contra un niño en nuestra ciudad

Un aberrante hecho ocurrido en nuestra ciudad tuvo como desenlace la condena de un hombre por abuso sexual de un niño. Se trata de Marcelo Rubén Ruiz, de 51 años, quien recibió una pena de 16 años de prisión por ser el autor de delito de abuso sexual con acceso carnal, agravado por haber provocado un grave daño en la salud de la víctima, a quien le contagió una enfermedad.

La sentencia fue resuelta por la jueza Susana Luna en un juicio oral que se desarrolló en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. La investigación penal estuvo a cargo del fiscal Matías Broggi, mientras que la fiscal Laura Gerard representó al MPA en el debate.

Tras conocer el veredicto, Gerard valoró que “la magistrada consideró acreditada la atribución delictiva y condenó a Ruiz por la calificación penal y el monto de la pena que habíamos solicitado en nuestros alegatos”.

Asimismo, la fiscal precisó que “desde el MPA, llevamos adelante un trabajo articulado con la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia, el Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos de la Niñez de Santo Tomé y el SAMCo de esa ciudad, a fin de proteger los derechos del niño que sufrió el abuso, brindarle una contención integral y esclarecer lo que había sucedido”.

Gerard señaló que “el condenado cometió el abuso en 2022, cuando la víctima transitaba su escolaridad primaria”, y aclaró que “el hombre era vecino y amigo de la familia del pequeño”.

“El hecho delictivo fue en la vivienda del niño, en una oportunidad en la que Ruiz se quedó a cargo de cuidarlo mientras estaban a solas en un lugar de la casa”, afirmó la funcionaria del MPA. “Al agredirlo sexualmente, le transmitió una enfermedad con la que la víctima fue diagnosticada al año siguiente y demandó diversas intervenciones médicas y tratamientos”, subrayó.