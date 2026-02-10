Con una fuerte incidencia de alimentos, la inflación de enero fue del 2,9%

La inflación de enero de 2026 fue del 2,9%, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Con este registro, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló una variación interanual del 32,4%.

El dato se conoció en un contexto de tensión institucional en el organismo estadístico, luego de la salida de su titular, Marco Lavagna, y de la decisión oficial de postergar la implementación de una nueva fórmula de cálculo prevista inicialmente para este mes.

Entre los rubros con mayores aumentos en enero se ubicó Alimentos y bebidas no alcohólicas, con una suba del 4,7%, seguido por Restaurantes y hoteles, que avanzó 4,1%. En el análisis regional, el mayor impacto en la variación mensual también correspondió a Alimentos y bebidas no alcohólicas, impulsado principalmente por incrementos en Carnes y derivados y en Verduras, tubérculos y legumbres.

En contraste, las divisiones con menores variaciones fueron Educación (0,6%) y Prendas de vestir y calzado, que registró una baja del 0,5%. Por categorías, los precios Estacionales lideraron los incrementos con un 5,7%, seguidos por el IPC núcleo (2,6%) y los precios Regulados (2,4%).

La difusión del índice estuvo atravesada por el debate en torno a la metodología de medición. La semana pasada se comunicó la suspensión de la actualización de la canasta de consumos —que debía reemplazar la base de 2004 por la de 2017/2018— y que implicaba otorgar mayor ponderación a los servicios. El Gobierno argumentó que la modificación se aplicará una vez consolidado el proceso de desinflación, que proyecta para julio o agosto.

El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que “el cambio debía realizarse una vez terminado el proceso de desinflación” y admitió diferencias sobre el momento oportuno para avanzar. “Marco consideraba que para enero eso ya podía estar”, señaló en referencia a Lavagna.

Distintos economistas advirtieron que una actualización de los ponderadores, con mayor peso de los servicios —que en 2025 registraron una inflación superior a la de los bienes— podría haber arrojado un IPC levemente más alto. También plantearon que, en caso de estancarse la desaceleración, el nuevo esquema podría dificultar la consolidación de la baja en los precios.