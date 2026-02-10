Condenan a un anestesista que se distrajo con el celular y provocó la muerte de un nene

Este mediodía se conoció la sentencia contra Mauricio Javier Atencio Krause, el anestesiólogo de General Roca que había sido declarado penalmente responsable por la muerte de Valentín Mercado Toledo, el niño de cuatro años que falleció tras una intervención quirúrgica el 11 de julio de 2024.

El veredicto fue informado por el juez Emilio Stadler en la sala 5 de los Tribunales de la ciudad rionegrina, luego del juicio de cesura iniciado la semana pasada. El magistrado impuso una pena de tres años de prisión en suspenso y una inhabilitación de siete años y seis meses para ejercer la medicina.

Además, el profesional deberá cumplir durante tres años una serie de reglas de conducta, entre ellas la obligación de presentarse mensualmente ante la Justicia y la prohibición de cometer nuevos delitos.

Durante los alegatos, los fiscales Gastón Britos Rubiolo y Norma Reyes habían solicitado la misma pena de prisión, aunque con una inhabilitación profesional de diez años. La querella, que representó a los padres del niño a través de los abogados Agustín Aguilar y Miguel Ángel Díaz Zeballos, coincidió con ese planteo. Por su parte, la defensa, a cargo del letrado Juan Ignacio Scianca, pidió que se aplicara el mínimo previsto para el delito de homicidio culposo y que, en caso de imponerse una inhabilitación, se limitara al ámbito de la medicina pediátrica.

En el juicio realizado el 3 de diciembre del año pasado, el tribunal concluyó que el anestesiólogo se retiró del quirófano durante la cirugía y utilizó su teléfono celular mientras se desarrollaba el procedimiento. También se determinó que la sala de operaciones no contaba con un desfibrilador ni con controles clínicos adecuados. Las acciones y omisiones del profesional fueron consideradas determinantes en el desenlace fatal.

Según se expuso en el debate, el niño no presentaba problemas de salud previos y la clínica disponía del equipamiento necesario para realizar una intervención segura. De acuerdo con la acusación, Krause se ausentó de su puesto durante al menos 20 minutos en un momento crítico, lo que habría provocado que la máquina de anestesia quedara fuera de funcionamiento, derivando en un paro cardíaco y en la posterior falta irreversible de oxígeno.

El hecho ocurrió el 11 de julio de 2024, cuando Valentín fue ingresado al Sanatorio Juan XXIII para una cirugía programada destinada a reparar una hernia diafragmática que, según se indicó, no le generaba molestias, pero que se había decidido tratar preventivamente. La operación, que se estimaba breve, se complicó tras un paro cardíaco en quirófano. Inicialmente se informó a la familia que se trataba de un cuadro de bradicardia y el niño fue trasladado a terapia intensiva.

Días después, la madre del menor advirtió que en un certificado figuraba el diagnóstico de “muerte encefálica”, situación que fue confirmada en una junta médica realizada el 17 de julio. Con el avance de la información, la familia presentó una denuncia el 18 de julio de 2024 ante la fiscalía, lo que dio inicio al proceso judicial que culminó ahora con la sentencia.

Durante el juicio también se señaló que, ante la emergencia, debieron convocarse de urgencia a otros tres anestesiólogos y a una cirujana pediátrica para intentar revertir el cuadro, aunque las maniobras no lograron evitar el desenlace.

