Atención Colón: la Primera Nacional se verá por AFA Play

Tras meses de incertidumbre, la Asociación del Fútbol Argentino confirmó que la Primera Nacional será transmitida a través de AFA Play, la plataforma oficial del organismo. La decisión se tomó en la reunión de Comité Ejecutivo realizada en el predio Lionel Messi de Ezeiza, luego de que la AFA descartara las distintas ofertas recibidas y optara por quedarse con los derechos de televisación de la segunda categoría.

La medida impacta de lleno en Colón, uno de los protagonistas del certamen. En principio, los encuentros del torneo se emitirían por streaming, incluido el debut del Sabalero ante Deportivo Madryn. Desde la institución rojinegra señalaron que el ingreso previsto por derechos de televisación —estimado en 65 millones de pesos mensuales por club— no sufrirá modificaciones pese al cambio de esquema.

AFA Play —vinculada a LPF Play— es la plataforma digital de la Asociación que actualmente transmite contenidos de la Liga Profesional, el Torneo de Reserva, el fútbol femenino y distintos productos audiovisuales vinculados al fútbol argentino. Para acceder, los usuarios deben registrarse con un correo electrónico y se especula con la posibilidad de que sea necesario contratar un abono.

Según se informó, una idea que circula en borrador es habilitar un primer mes gratuito y que luego el servicio pase a ser pago. Si bien no fue oficializado el valor definitivo, se estima que la suscripción mensual rondará los 10 dólares (alrededor de 14 mil pesos), mientras que el paquete anual tendría un costo cercano a los 100 dólares. La plataforma también ofrece contenidos complementarios como programas propios, conferencias de prensa y resúmenes de partidos.

La confirmación llega después de una extensa negociación entre la AFA y distintas empresas interesadas en adquirir los derechos del Ascenso. Al no prosperar los acuerdos, el ente rector decidió asumir la transmisión por cuenta propia. En los últimos días incluso se había generado expectativa en Santa Fe por un espacio vacío en la grilla de TyC Sports en el horario del partido de Colón, aunque finalmente la televisación quedó exclusivamente bajo la órbita de la plataforma oficial.

El nuevo esquema no solo abarca a la Primera Nacional, sino también a otras categorías del Ascenso, como la Primera B Metropolitana, la Primera C y el Federal A, que también pasarán a emitirse por streaming bajo la órbita de la AFA. De este modo, el fútbol del interior y las divisiones menores inician una nueva etapa en materia de difusión, con un modelo propio y centralizado.

