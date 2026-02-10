El Ejecutivo prorroga las extraordinarias en medio del debate por la reforma laboral

El Gobierno nacional decidió extender por un día el período de sesiones extraordinarias del Congreso con el objetivo de avanzar en la aprobación de la reforma laboral antes del inicio del período ordinario, previsto para el 1° de marzo. La prórroga llevará el plazo hasta el 28 de febrero y deberá formalizarse mediante un nuevo decreto presidencial.

La definición se tomó en el marco de una reunión de la mesa política del oficialismo, ante la necesidad de ajustar el calendario legislativo en función de los tiempos parlamentarios y los feriados de Carnaval, que acortan la actividad en ambas cámaras. La intención del Ejecutivo es completar el tratamiento de los proyectos prioritarios antes de la apertura formal de sesiones ordinarias.

Uno de los principales condicionantes es la emisión de dictámenes en comisión. De acuerdo con el reglamento de la Cámara de Diputados, si restan diez días o menos para la finalización del período de sesiones, los dictámenes pierden efecto práctico, lo que obligó a recalcular los tiempos. A esto se suma la posibilidad de que varios legisladores regresen a sus provincias durante el receso, lo que podría dificultar la conformación de quórum.

Con este esquema, el oficialismo apuesta a acelerar el debate por la reforma laboral, uno de los proyectos centrales en la agenda del presidente Javier Milei. La iniciativa comenzará a discutirse en el Senado y, de no mediar modificaciones, el Gobierno buscará que sea convalidada rápidamente en Diputados.

El proyecto contempla cambios estructurales en el régimen laboral y ya incorporó más de veinte modificaciones producto de negociaciones con distintos bloques. Sin embargo, el Ejecutivo mantiene su postura en puntos sensibles, como la reducción en el Impuesto a las Ganancias, cuestionada por varios gobernadores —incluso aliados— por su impacto en la recaudación provincial.

En paralelo, la Cámara de Diputados tiene previsto tratar la Ley Penal Juvenil, que impulsa la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años, así como el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Otros temas, como el eventual acuerdo comercial con Estados Unidos y la Ley de Glaciares, quedarían para una etapa posterior.

La extensión de las extraordinarias busca así llegar al 1° de marzo con los principales proyectos avanzados, fecha en la que el Presidente encabezará la apertura de sesiones ordinarias y delineará las prioridades legislativas del año.