Batalla campal en la NBA: cuatro expulsados tras una pelea entre Pistons y Hornets

El partido entre Detroit Pistons y Charlotte Hornets, disputado el lunes por la noche, terminó empañado por un escándalo con empujones, trompadas e insultos, que derivó en cuatro expulsiones y podría dejar suspensiones adicionales en las próximas horas.

La situación se desató cuando restaban 7:09 minutos para el final del encuentro, con ventaja de 70-62 para Detroit. El pivote Jalen Duren penetró con fuerza hacia el aro y recibió una dura falta del jugador de Charlotte Moussa Diabaté. La reacción no se hizo esperar: Duren respondió con un manotazo al rostro de Diabaté, quien arremetió contra él, provocando el inicio del conflicto.

El clima se volvió aún más tenso cuando Miles Bridges, alero de los Hornets, intentó golpear a Duren, y el interno de Detroit Isaiah Stewart salió del banco para intervenir, una acción que está expresamente prohibida por el reglamento de la NBA.

A partir de ese momento, el incidente se transformó en una batalla campal, y fue necesario que entrenadores y personal de seguridad ingresaran al campo de juego para contener la situación y restablecer el orden.

El árbitro del partido expulsó a cuatro jugadores: Jalen Duren e Isaiah Stewart por Detroit, y Moussa Diabaté y Miles Bridges por Charlotte.

Según reportes, la oficina de la NBA analizará este martes las imágenes del hecho y se espera que se anuncien sanciones adicionales, en especial contra Stewart, por ingresar desde el banquillo con intenciones de agredir, una de las faltas más castigadas por la liga.

El incidente se suma a una serie de episodios recientes que han puesto en la mira el comportamiento de algunos jugadores. La NBA busca reforzar su política disciplinaria para mantener la integridad del juego y la seguridad de los protagonistas.